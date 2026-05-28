Dziennik Gazeta Prawana logo

Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka, wydawczyni strony głównej. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
9 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej
Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej/Shutterstock
Dodanie do tworzyw sztucznych drukowanych nanorurek nadało im niezwykłych właściwości. Poddane temu zabiegowi plastiki wyjątkowo dobrze zaczęły przewodzić prąd i ciepło, dzięki czemu nadają się m.in. do zastosowań w elektronice.

Tworzywa sztuczne to podstawa niezliczonych gałęzi technologii. Mają jednak naturalne ograniczenia pod względem wytrzymałości mechanicznej oraz przewodnictwa elektrycznego i cieplnego – przypominają naukowcy z University of Science and Technology of China.

Aby poprawić te niedoskonałości plastików, badacze postanowili wzbogacić je o drukowane węglowe nanorurki. Jak bowiem tłumaczą, nanorurki węglowe mają znakomite właściwości mechaniczne, elektryczne i cieplne. Brakowało jednak dobrych technologii, które pozwałaby łączyć je z tworzywami.

Na łamach magazynu "National Science Review" naukowcy opisali uniwersalną technologię, która łączy sieci nanorurek węglowych z polimerami termoplastycznymi. W ten sposób - jak twierdzą badacze - powstały "supertworzywa".

Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej

Opisując swoją metodę - wyjaśniają, że w pierwszej kolejności wytworzyli ciągłe sieci nanorurek węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej, z użyciem katalizatora unoszonego w strumieniu gazu. Następnie włączali te sieci do różnych roztworów polimerów, w tym poliamidu 6 (PA6), poliwinylopirolidonu (PVP), poliakrylonitrylu (PAN), poliwęglanu (PC) i polietero-ketono-ketonu (PEKK).

Wzorując się na zasadzie działania sieci rybackich zmniejszyli i zagęścili luźne zespoły sieci nanorurek węglowych w polimerowych roztworach, co pozwoliło uzyskać odpowiednie połączenie dużej ilości nanorurek z polimerami oraz ich równomierne połączenie w skali nanometrycznej.

Sieć nanorurek, która dobrze przewodzi elektryczność i ciepło, nadała tworzywom znakomite elektryczne i termiczne – podkreślają eksperci. Ponadto poprawiły się parametry mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie.

Niektóre z tworzyw nadają się ponadto to wykorzystania w drukarkach 3D i prasowania na gorąco. Jako przykład tych możliwości badacze, metodą druku 3D wykonali z takiego tworzywa radiator, który szybko odprowadzał ciepło ze źródła o temperaturze 90 st. C i zapewniał bardzo dobre, kierunkowe rozpraszanie ciepła.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: plastikmikroplastikplastikowe opakowania
Powiązane
Koszyk grozy. Zakupy w Polsce już nigdzie poniżej 300 złotych
Koszyk grozy. Zakupy w Polsce już nigdzie poniżej 300 złotych
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 28 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 28 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Pełnia Księżyca 31 maja 2026 roku. Co nam przyniesie? [HOROSKOP]
Pełnia Księżyca w Strzelcu - 31 maja 2026 roku. Co nam przyniesie? [HOROSKOP]
oprac. Aneta Malinowska
Dziennikarka, wydawczyni strony głównej. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNaukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej »
Zobacz
|
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
pogoda, przymrozki, termometr, temperatura
Drastyczne ochłodzenie w Polsce. Boris i Ulf starły się nad Europą. Wiemy, gdzie chłód i mróz uderzą najmocniej [PROGNOZA POGODY na 28 maja]
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Ursula von der Leyen
Bardzo ważne słowa von der Leyen o Ukrainie w UE. Czy to przełom?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj