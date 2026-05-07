Kanclerz Niemiec odniósł się do pogorszonych relacji z Trumpem. "Mogę z tym żyć"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:46
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zauważył, że dobre partnerstwo z USA powinno być w stanie przetrwać różnice zdań. W ten sposób odniósł się do swoich pogorszonych relacji z amerykańskim prezydentem Donald Trump. Merz mierzy się z fatalnymi notowaniami w sondażach – już tylko 11 proc. Niemców ocenia pracę jego rządu pozytywnie.

Mamy odmienne stanowiska, ale mogę z tym żyć – powiedział Friedrich Merz w rozmowie ze stacją ZDF w kontekście relacji z Donaldem Trumpem.

Kanclerz Niemiec: Nadal będę mówił, co myślę

Kanclerz zapowiedział, że w przyszłości nadal "będzie mówił otwarcie, co myśli", co zamierza omówić z prezydentem USA. Regularnie rozmawiamy przez telefon. Dobre partnerstwo musi być w stanie wytrzymać różnice zdań – dodał.

Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, decyzja zapadła jednak po tym, gdy Trump z gniewem zareagował na powtarzającą się krytykę wojny z Iranem ze strony Merza.

Fatalne sondaże rządu Friedricha Merza

Wcześniej w środę Merz powiedział na posiedzeniu rządu, że "nie ma alternatywy" dla CDU/CSU i SPD. W środę mija rok od zaprzysiężenia lidera chadeków na kanclerza. Polityk mierzy się z fatalnymi notowaniami w sondażach; w majowym badaniu Instytutu Forsa pracę jego rządu pozytywnie oceniło 11 proc. ankietowanych

