"Sława Ukrajini!" wymierzone przeciw Polsce? Kijów wyjaśnia kontrowersje

Musimy uświadomić sobie jedno: naród polski nie tylko zakończył własne formowanie, ale ma też pozytywne doświadczenie wykorzystania wydarzeń historycznych dla konsolidacji (tego narodu). Natomiast naród ukraiński przeżywa dziś trudny proces odbudowy – powiedział Ałfiorow, występując na spotkaniu, które rozpoczęło się w środę w Baranowie Sandomierskim na Podkarpaciu.

Szef UINP: "Sława Ukrajini!" nie jest skierowane przeciwko Polsce

I trzeba jasno powiedzieć, że hasło "Sława Ukrajini!" nie jest skierowane przeciwko Polsce ani przeciwko komukolwiek. Mamy bardziej aktualnego wroga – dodał szef UINP.

Poseł Konfederacji Korony Polskiej: "Sława Ukrajini!" to hasło banderowskie

Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że w sierpniu 2025 r. w Ukrainie z niepokojem przyjęto wypowiedzi jednego z posłów na Sejm RP w sprawie tego zawołania.

Chodzi o wypowiedź posła Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza, który określił to hasło jako "banderowskie". Na jego słowa zareagował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Dyplomata wyraził przekonanie, że polski polityk w niedopuszczalny sposób wypowiedział się na temat oficjalnego hasła państwowego jego kraju.

Nowa formuła powitania w ukraińskim wojsku

W 2018 r. Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o zmianach w statucie Sił Zbrojnych Ukrainy, która wprowadziła nową formułę powitania w wojsku. Postanowiono wtedy, że podczas powitania i pożegnania przełożonego lub starszego stopniem z żołnierzami powinno padać hasło "Sława Ukrajini!", na co odpowiedzią jest "Herojam sława!" ("Bohaterom chwała!").