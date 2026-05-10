Niemcy starają się o nowoczesną, amerykańską broń. Kolejna prośba do rządu USA

"Financial Times" podał, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius planuje podróż do Waszyngtonu w celu wznowienia propozycji Berlina dotyczącej zakupu systemów dalekiego zasięgu, złożonej po raz pierwszy w lipcu 2025 roku.

Niepewne spotkanie Pistoriusa i szefa Pentagonu

Wizyta zależy od tego, czy Pistoriusowi uda się zorganizować spotkanie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem - poinformowały źródła, chcące zachować anonimowość, w rozmowie z gazetą. Jak poinformował Reuters, Pentagon i niemieckie ministerstwo obrony nie odpowiedziały na razie na prośby o komentarz.

Co to jest pocisk Tomahawk?

Pocisk Tomahawk Land Attack Missile to pocisk manewrujący dalekiego zasięgu, zazwyczaj wystrzeliwany z morza w kierunku celów lądowych. W lutym br. Pentagon poinformował o podpisaniu siedmioletniej umowy z firmą Raytheon w celu zwiększenia produkcji pocisków, gdyż zapasy zostały uszczuplone na skutek wojny z Iranem.