Niemcy starają się o nowoczesną, amerykańską broń. Kolejna prośba do rządu USA

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:49
Niemcy chcą kupić pociski Tomahawk/Shutterstock
Berlin ma nadzieję przekonać administrację prezydenta Donalda Trumpa do sprzedaży pocisków wraz z wyrzutniami naziemnymi Typhon. Niemcy wznawiają starania o zakup pocisków manewrujących Tomahawk od Stanów Zjednoczonych - poinformował w niedzielę "Financial Times".

"Financial Times" podał, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius planuje podróż do Waszyngtonu w celu wznowienia propozycji Berlina dotyczącej zakupu systemów dalekiego zasięgu, złożonej po raz pierwszy w lipcu 2025 roku.

Niepewne spotkanie Pistoriusa i szefa Pentagonu

Wizyta zależy od tego, czy Pistoriusowi uda się zorganizować spotkanie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem - poinformowały źródła, chcące zachować anonimowość, w rozmowie z gazetą. Jak poinformował Reuters, Pentagon i niemieckie ministerstwo obrony nie odpowiedziały na razie na prośby o komentarz.

Co to jest pocisk Tomahawk?

Pocisk Tomahawk Land Attack Missile to pocisk manewrujący dalekiego zasięgu, zazwyczaj wystrzeliwany z morza w kierunku celów lądowych. W lutym br. Pentagon poinformował o podpisaniu siedmioletniej umowy z firmą Raytheon w celu zwiększenia produkcji pocisków, gdyż zapasy zostały uszczuplone na skutek wojny z Iranem.

Źródło PAP
