W sobotę, 9 maja odbył się finał programu "Mam Talent!". To już 17. edycja tego show stacji TVN. O przepustkę do wielkiej kariery i 300 tysięcy złotych walczyli najlepsi wybrani przez jury oraz widzów.

Nowy juror w "Mam Talent!"

Po raz kolejny w programie "Mam Talent!" jurorami są Marcin Prokop, Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa. Czwartym jurorem, dla którego ta edycja jest debiutem, jest Agustin Egurrola. Prowadzącymi show "Mam Talent!" byli tym razem Paulina Krupińska oraz Jan Pirowski.

Finał "Mam Talent!". Kto wystąpił?

Przed widzami w 17. edycji "Mam Talent!" zaprezentowało się 10 finalistów. Wszyscy zostali głosami jurorów i widzów wybrali w trzech półfinałach. Wśród tych, którzy walczyli o główną wygraną byli:

Marcelina Runewicz (złoty przycisk Marcina Prokopa z castingów)

Milena Tesarska

KX

Liza i Dina (złoty przycisk Pauliny Krupińskiej z castingów)

Margaryta Reznik

Kaczorex (platynowy przycisk całego jury w półfinale)

Nina Żubrowska Mestre (złoty przycisk Julii Wieniawy z castingów)

Young Generation

Luna Plena (złoty przycisk Agnieszki Chylińskiej z castingów)

Maciej Pałatynski.

Ten ostatni zajął miejsce duetu Pati Alen i Piotr Iwanicki, który tuż przed finałem zrezygnował z dalszego udziału z powodu kontuzji uczestniczki. To nie jest tylko ocena tego, kto najlepiej wykonał sztukę, ale też ktoś przejął widownie. Państwo przed telewizorami będą głosować na kogoś, do kogo zabije im serduszko - mówił w "Dzień dobry TVN" o finale programu Marcin Prokop.

Kto wygrał finał "Mam Talent!"?

Ostateczne starcie przyniosło wiele emocji. Trzecie miejsce na podium zajął KX. Otrzymał w nagrodę 20 tys. złotych. Drugie miejsce i 40 tys. złotych otrzymał Kaczorex. Zwycięzcą 17. edycji programu "Mam Talent!" zostały Liza i Dina.