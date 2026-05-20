Papież wraca do wielowiekowej tradycji. Franciszek tego nigdy nie robił

Castel Gandolfo od czasów Urbana VIII w XVII wieku jest siedzibą letniej rezydencji papieży.

Pałac Apostolski zamknięty dla zwiedzających

Przez cały lipiec Pałac Apostolski w miejscowości, położonej na wzgórzu powyżej jeziora Albano, będzie zamknięty dla zwiedzających. Już wkrótce, jak podała agencja Ansa, rozpoczynają się tam prace remontowe, by umożliwić powrót papieża do pałacu, który w 2016 roku został zamieniony przez Franciszka na muzeum. Papież Bergoglio nie spędził tam nigdy letniego urlopu i nie był na krótkim wypoczynku przez 12 lat swego pontyfikatu.

Tradycja wielu papieży

Kiedy wybrany w maju 2025 roku Leon XIV postanowił spędzić część lata w Castel Gandolfo, przywracając tradycję z czasów Benedykta XVI i Jana Pawła II oraz ich poprzedników, zamieszkał w oddzielnej Villa Barberini na terenie tej posiadłości, bo pałac był cały czas udostępniony zwiedzającym. Tak jest do tej pory i każdego tygodnia, gdy papież jedzie na krótki wypoczynek w poniedziałek i wtorek, zatrzymuje się zawsze w tej willi.

Leon XIV wprowadził się do papieskiego apartamentu

W połowie marca Leon XIV wprowadził się do Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Zamieszkał w wyremontowanym papieskim apartamencie, z którego zrezygnował jego poprzednik Franciszek.