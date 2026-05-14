Stanowczy apel Watykanu, papież traci cierpliwość. "Ciężka obraza Boga"

Beata Zatońska
dzisiaj, 11:49
Kardynał Victor Manuel Fernandez/AKPA
Watykan zaapelował do lefebrystów, aby odstąpili od planów święceń kapłańskich, bo nie mają one zgody papieża. To schizmatyczne bractwo zapowiedziało je wcześniej na lipiec. Watykan podkreśla rosnące ryzyko ekskomuniki dla lefebrystów.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez powtórzył w komunikacie wcześniejsze stanowisko Watykanu i zaznaczył: "Święcenia kapłańskie ogłoszone przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X nie mają odpowiedniego mandatu papieskiego".

Groźba schizmy

W oświadczeniu zaznaczył, że gest ten stanowić będzie "akt schizmatyczny" zgodnie z dokumentem Jana Pawła II "Ecclesia Dei" z 1988 roku, wydanym w odpowiedzi na wyświęcenie biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej przez arcybiskupa Lefebvre'a, założyciela tej wspólnoty. Kultywuje ona tradycję dawnego obrządku mszy łacińskiej i odrzuca kluczowe postanowienia Soboru Watykańskiego II. Ponadto kardynał Fernandez podkreślił, że "formalne przystąpienie do schizmy stanowi ciężką obrazę Boga i pociąga za sobą ekskomunikę, ustaloną przez prawo Kościoła". "Ojciec Święty kontynuuje modlitwy, prosząc Ducha Świętego, by oświecił odpowiedzialnych za Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, aby odstąpili od kroków w sprawie bardzo poważnej decyzji, jaką podjęli" - głosi komunikat opublikowany przez watykańskie biuro prasowe. Klasyfikacja budżetowa 2026

Wieloletni spór z Watykanem

Od lat, zwłaszcza od czasów pontyfikatu Benedykta XVI, podejmowane są próby rozwiązania sporu między Watykanem a schizmatycznym bractwem. Nie przyniosły one dotychczas rozwiązania. Bractwo z siedzibą w Szwajcarii ma ponad 700 kapłanów na świecie.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
