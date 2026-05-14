Stanowczy apel Watykanu, papież traci cierpliwość. "Ciężka obraza Boga"

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez powtórzył w komunikacie wcześniejsze stanowisko Watykanu i zaznaczył: "Święcenia kapłańskie ogłoszone przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X nie mają odpowiedniego mandatu papieskiego".

Groźba schizmy

W oświadczeniu zaznaczył, że gest ten stanowić będzie "akt schizmatyczny" zgodnie z dokumentem Jana Pawła II "Ecclesia Dei" z 1988 roku, wydanym w odpowiedzi na wyświęcenie biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej przez arcybiskupa Lefebvre'a, założyciela tej wspólnoty. Kultywuje ona tradycję dawnego obrządku mszy łacińskiej i odrzuca kluczowe postanowienia Soboru Watykańskiego II. Ponadto kardynał Fernandez podkreślił, że "formalne przystąpienie do schizmy stanowi ciężką obrazę Boga i pociąga za sobą ekskomunikę, ustaloną przez prawo Kościoła". "Ojciec Święty kontynuuje modlitwy, prosząc Ducha Świętego, by oświecił odpowiedzialnych za Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, aby odstąpili od kroków w sprawie bardzo poważnej decyzji, jaką podjęli" - głosi komunikat opublikowany przez watykańskie biuro prasowe.

Wieloletni spór z Watykanem

Od lat, zwłaszcza od czasów pontyfikatu Benedykta XVI, podejmowane są próby rozwiązania sporu między Watykanem a schizmatycznym bractwem. Nie przyniosły one dotychczas rozwiązania. Bractwo z siedzibą w Szwajcarii ma ponad 700 kapłanów na świecie.