Kolejny dyrektor MOCAK-u odwołany. 79 zarzutów po zaledwie dziewięciu miesiącach

Agnieszka Maj
dzisiaj, 14:47
Adam Budak. Kolejny dyrektor MOCAK-u odwołany. 79 zarzutów po zaledwie dziewięciu miesiącach/Agencja Gazeta
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Oficjalnym powodem dymisji były ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzania zespołem. Nowy dyrektor placówki wydał komunikat.

Adam Budak przestał pełnić funkcję dyrektora MOCAK-u dziewięć miesięcy po swoim powołaniu. Pod pismem w jego sprawie podpisało się 37 osób. Jak dowiedziało się Radio Kraków, przedstawili oni 79 zarzutów. Chodzi o m.in.: niewłaściwe zachowania wobec pracowników, wywieranie presji psychicznej, dezorganizację pracy, nieracjonalne decyzje organizacyjne oraz lekceważenie procedur obowiązujących w miejscu pracy.

Prezydent Aleksander Miszalski powierzył obowiązki dyrektora dotychczasowemu zastępcy szefa MOCAK-u Grzegorzowi Kuźmie. Nowy p.o. dyrektor MOCAK-u opublikował oświadczenie na Facebooku.

Przedstawił w nim priorytety oraz cele do realizacji w najbliższym okresie. Przede wszystkim to "przywrócenie atmosfery pracy, która umożliwi dalsze funkcjonowanie muzeum na najwyższym poziomie". Na drugim miejscu wymienił "wypracowanie przejrzystej ścieżki decyzyjnej oraz stworzenie planu działań organizacyjnych, w którym każda osoba będzie miała jasność co do swoich obowiązków i celów".

Cele nowego dyrektora MOCAK-u

Kolejnym celem jest zapewnienie płynności finansowej oraz przywrócenie zdolności muzeum do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Nowy dyrektor zapowiada także "opracowanie i rozwój działalności towarzyszącej programowi wystawienniczemu oraz działalności edukacyjnej (w tym spotkań, warsztatów i wydawnictw) z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań odbiorców, a także ich systematyczne dostosowywanie do zmieniających się trendów i profilu publiczności".

Nowy szef Mocaku Grzegorz Kuźma zapowiada również nawiązanie i rozwijanie współpracy z innymi instytucjami kultury, "oparte na wzajemnym szacunku wobec osób nimi kierujących, a także otwartości różnorodne perspektywy w procesie realizacji działań". Zobowiązał się do przeprowadzenia muzeum przez obecne trudności organizacyjne "w sposób możliwie koncyliacyjny, płynny i odpowiedzialny".

Adam Budak po odwołaniu Marii Anny Potockiej

Adam Budak był dyrektorem MOCAK-u od lipca 2025 roku. objął po odwołaniu pierwszej szefowej placówki, teoretyczki i krytyczki sztuki, Marii Anny Potockiej. Prezydent Krakowa jako powód odwołania Potockiej wskazywał niedbałość o renomę muzeum i miasta. Decyzja miała związek m.in. z orzeczeniem sądu, który stwierdził mobbing w innej instytucji kierowanej wcześniej przez Potocką – Bunkrze Sztuki.

Zdaniem Miszalskiego, ankiety przeprowadzone wśród pracowników MOCAK-u potwierdziły problemy w relacjach między dyrektorką a pracownikami. Po odwołaniu Potockiej placówką kierował jako pełniący obowiązki Grzegorz Kuźma. Miejska instytucja kultury Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r.

