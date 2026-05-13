Podczas otwarcia kongresu Impact w Poznaniu szef rządu stwierdził, że Polska jest krajem odpornym na "ponure przepowiednie i pandemię pesymizmu, niepewności i strachu".

Tusk: Polska imponuje całemu światu

Premier wskazał, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi do życia i spełniania swoich marzeń.

Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia – podkreślił.

Tusk: Przeciętny Polak jest trzy razy zamożniejszy niż w 1989 roku

Jak zauważył, obecnie przeciętny Polak jest trzy razy zamożniejszy niż w 1989 roku. Nasza gospodarka była warta w tym punkcie startu, w roku 1989, mniej więcej 67 miliardów dolarów rocznie. W tym roku przekroczyliśmy bilion dolarów – powiedział Tusk.

Tusk: Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie

Dodał, że Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności – zauważył.

Premier powiedział również, że nigdy nie uwierzył w tezy głoszące, że "demokracja zbankrutowała, a wolność przestała być nadrzędną wartością, (...)że świat wolności, tradycyjnych wartości musi przegrać w konfrontacji z kłamstwem, cynizmem, korupcją". Jak wskazał, wybory m.in. w Rumunii i na Węgrzech pokazały, że demokracja potrafi się obronić.

Tusk: Ukraińcy oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć

Dodał, że jego wiarę w dobro utwierdza postawa Zachodu ws. wspierania Ukrainy. Ukraińcy dzisiaj oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć. Nie mówię tu tylko o dobrobycie czy bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o wolności, bo Europa jest kontynentem wolności. Europa to jest aksjologia, a nie organizacja – powiedział Tusk.

Agenda dwudniowego kongresu Impact obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 650 mówców. Tematyka, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrować się będzie na takich zagadnieniach, jak bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, geopolityka i cyfrowa przyszłość, finanse, zielona ekonomia, kultura i sztuka oraz zdrowie.