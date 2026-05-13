Kuba Wojewódzki w swoim autorskim cyklu felietonów dla tygodnika Polityka zatytułowanym "Mea Pulpa" komentuje wydarzenia ze świata mediów, ale także show-biznesu.

Wojewódzki wbił szpilę Cejrowskiemu

Bywa, że krytykuje w nim zachowania celebrytów, a także ich wypowiedzi. Tym razem dostało się Wojciechowi Cejrowskiemu. Kuba Wojewódzki skomentował jego wypowiedź na temat Donalda Trumpa.

"Chodzenie boso wpływa na nasz umysł"

Wojciech Cejrowski, który przez lata popierał Donalda Trumpa i zarabiał na gadżetach z nim związanych, wyznał: "Nabrałem się tak samo, jak państwo". Trochę to trwało, ale w końcu udowodnił, że chodzenie boso wpływa na nasz umysł - napisał Kuba Wojewódzki w swoim felietonie.

Cejrowski przepraszał za wspieranie Trumpa

Chodzi o wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego, w której przepraszał za wspieranie i promowanie Donalda Trumpa. Pod naszymi audycjami głównie ja (teraz) dostaję bęcki, bo byłem "sprzedawcą" Trumpa. To ja sprzedawałem tę "kiełbasę", że dzieją się fantastyczne rzeczy. I ludzie cieszyli się, słuchając naszych audycji, że to może dojdzie kiedyś do Polski. Nabrałem się tak samo, jak państwo. Tylko ja byłem tym, który państwa pośrednio nabierał - mówił Cejrowski.