Niemcy chcą zwołać naradę 5 kluczowych państw Europy. Wśród nich Polska

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:40
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz planuje zwołać jeszcze w czerwcu naradę przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, aby wypracować wspólne stanowisko przed szczytem NATO oraz ograniczyć napięcia w relacjach z USA – poinformowała agencja Bloomberg.

Merz chce zwołać spotkanie państw E5

Jak poinformował Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z tematem, Merz planuje gościć w Berlinie przywódców „europejskiej piątki” (E5) oraz sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Celem ma być opracowanie pakietu propozycji demonstrujących gotowość Europy do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za własną obronę.

Szczyt NATO w Ankarze

Jest to część przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Mimo ostrej krytyki Sojuszu przez Donalda Trumpa, jak podał portal Middle East Eye, amerykański prezydent miał powiedzieć prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, że zamierza wziąć udział w szczycie. Biały Dom dotąd nie potwierdził tych informacji. Szef MSZ Turcji powiedział z kolei, że w żadnej z rozmów Trump nie sugerował, że zamierza opuścić spotkanie przywódców w Ankarze.

Słowa Merza rozzłościły Trumpa

Jak ocenił Bloomberg, Merz stał się jednym z europejskich przywódców najbardziej skłonnych do publicznego kwestionowania decyzji Trumpa w polityce zagranicznej, przede wszystkim dotyczących wojny z Iranem. Niedługo po tym, gdy szef niemieckiego rządu powiedział, że Amerykanie są „upokarzani” w negocjacjach przez Iran, Pentagon ogłosił wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec, choć bezpośrednim efektem redukcji było wstrzymanie planowanej rotacji 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski. Dopiero po poruszeniu, które wywołała ta decyzja, Trump ogłosił wysłanie „dodatkowych 5 tys. żołnierzy” do Polski, choć dotąd wciąż nie jest jasne, co ta decyzja oznacza w praktyce.

Wiceszef MON Paweł Zalewski zapowiadał 26 maja, że „będziemy wiedzieć więcej w ciągu trzech tygodni”. Biały Dom odesłał pytania PAP na ten temat do Pentagonu, a resort obrony dotąd na nie nie odpowiedział.

USA mają zaproponować "radykalne" przyspieszenie wycofania części wojsk z Europy

Poza szczytem przywódców E5 ministrowie obrony tych krajów spotkają się oddzielnie 12 czerwca w Paryżu, aby skoordynować stanowiska przed szczytem NATO i omówić kwestie związane ze strukturami dowodzenia na wypadek większego konfliktu w Europie.

Według agencji Reutera, już w środę Stany Zjednoczone planują przedstawić swoim sojusznikom z NATO propozycje „radykalnego” przyspieszonego wycofania części amerykańskich wojsk z Europy. Ma to się odbyć podczas corocznej konferencji NATO na temat sił sojuszniczych w belgijskim Mons, gdzie znajduje się Kwatera Główna Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE).

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Źródło Bloomberg
Tematy: Donald TrumpNiemcyFriedrich MerzNATO
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
