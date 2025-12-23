Wojciech Cejrowski to znany podróżnik i publicysta. Słynie z ostrych i dobitnych wypowiedzi. Tym razem dał się namówić na rozmowę u Żurnalisty. Wśród poruszanych tematów pojawił się ten dotyczący prawa aborcyjnego i Jarosława Kaczyńskiego.

Wojciech Cejrowski rozczarowany prezesem PiS. Powód?

Wojciech Cejrowski powiedział wprost, że jest rozczarowany liderem Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że ma na myśli głównie niespełnione obietnice z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński zaostrzył koniec końców prawo aborcyjne - stwierdził Żurnalista. Wojciech Cejrowski odpowiadając na te słowa, nazwał Jarosława Kaczyńskiego "oszustem".

Wojciech Cejrowski atakuje Jarosława Kaczyńskiego. "Jest oszustem"

Nie! Jarosław Kaczyński jest oszustem, który środowisku antyaborcyjnemu obiecywał kilkakrotnie, że załatwi całkowity zakaz aborcji. Chodził do Radia Maryja i do Telewizji Trwam, zbierał głosy pod tym hasłem. Mrugał oczkiem - powiedział Wojciech Cejrowski.

"Morderca dzieci nienarodzonych przez zaniechanie"

Zebraliśmy podpisy – wsadził je do szuflady i nie procedował. Zebraliśmy drugi raz podpisy – znowu: "nie teraz, później, kiedy indziej". Nie, to jest mor*erca dzieci nienarodzonych przez zaniechanie - grzmiał.

Prowadzący podcast chciał doprecyzować stanowisko gościa. Czyli to zaostrzenie prawa aborcyjnego, jakkolwiek niczego nie zmieniło? - zapytał. Cejrowski stwierdził, że zmieniła, ale zdania o Jarosławie Kaczyńskim nie zmienił. Nie no, zmieniło. Jest pozytywne, że trochę zaostrzył, ale sam Jarosław Kaczyński, bo o niego pan zapytał, jest oszustem, który zbierał głosy, sugerując ludziom, że wprowadzi całkowity, bezwarunkowy zakaz aborcji - powiedział Cejrowski.