Wicepremier Radosław Sikorski skierował do posła PiS Antoniego Macierewicza dosyć ostre słowa. Wpis zamieścił na platformie X.

"Antek, czekam na pozew"

"Antek⁩, czekam na pozew. I deklaruję, że przed sądem wycofam się ze »świra«, jeśli przyznasz się, że szkodzisz Polsce na zlecenie" - brzmiała jego treść. To pokłosie słów, które padły w piątek, 13 marca w Sejmie.

Wypowiedziane zostały, gdy trzej wicepremierzy wychodzili na mównicę i wyrażali swoją opinię na temat prezydenckiego weta ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.

To Radosław Sikorski powiedział w Sejmie

Szef MSZ powiedział wówczas: "Antek, świrze, gdzie są caracale? Gdzie są mistrale za 1 euro?". Miał na myśli francuskie śmigłowce Caracal, oficjalnie znane jako Airbus H225M, które Antoni Macierewicz miał zakupić jeszcze wtedy, gdy ministrem strem obrony narodowej. Na początku 2016 roku przetarg unieważniono. Zakupione miały zostać wówczas również okręty desantowo-śmigłowcowe typu Mistral.

Antoni Macierewicz złoży pozew?

Antoni Macierewicz nie odpowiedział bezpośrednio na te słowa. W telewizji wPolsce24 stwierdził natomiast, że współczuje mu zwłaszcza po tym, kiedy sąd zadecyduje. Najprawdopodobniej była to sugestia, że politycy spotkają się w sądzie.