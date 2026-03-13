Macierewicz wyprowadził Sikorskiego z równowagi
Wczorajsze weto prezydenta Karola Nawrockiego rozgrzało do czerwoności debatę wokół programu SAFE. Od rana w Sejmie trwa debata. Przedstawiciele obu stron sporu przerzucają się wzajemnie oskarżeniami. Nie brakuje też słów i określeń, które trudno nazwać parlamentarnymi. Nie wszyscy potrafią opanować emocje. Chłodnej głowy w pewnym momencie zabrakło ministrowi Sikorskiemu.
Minister przemawiał z mównicy, ale utrudniały mu to okrzyki Macierewicza. Sikorski zwrócił się z prośbą do marszałka Sejmu: "Czy może go pan uspokoić?". Włodzimierz Czarzasty odparł: ""Obawiam się, że nie"".
W końcu szef MSZ nie wytrzymał ciągłego dogadywania ze strony Antoniego Macierewicza i wypalił w jego kierunku "Antek świrze, gdzie są Caracale?".
Sikorski już wcześniej nazwał Macierewicza "świrem"
Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz tymi słowami Sikorski zwraca się do Macierewicza. "Antek, świrze" to cytat z kontrowersyjnego wpisu na Twitterze z 2016 roku, w którym minister spraw zagranicznych zwrócił się do ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza.
Sikorski zareagował w ten sposób na audyt w ministerstwie, żądając od Macierewicza wskazania cytatu, w którym rzekomo mówił o rzekomej sprzedaży części polskiej floty.
