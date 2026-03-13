Agencja dpa zaznaczyła, że ustawa wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE „miała zapewnić Polsce miliardy”.

Niemieckie media o sporze wokół SAFE

W ocenie niemieckiej agencji spór w Polsce wokół SAFE jest "charakterystyczny dla sytuacji w Warszawie od czasu wyboru Nawrockiego (na prezydenta) w 2025 roku”. "Od tego czasu ten ważny członek UE i NATO nie mówi już jednym głosem w kwestiach strategicznych” - oceniono, zwracając uwagę na wrogość między dwoma obozami politycznymi - KO i PiS.

Odnotowano również, że od tygodni prezes PiS Jarosław Kaczyński, określany przez nią jako "potężny”, sprzeciwia się programowi SAFE i rozpowszechnia narrację wrogą wobec Niemiec. Jak wskazano, według PiS unijny program zbrojeniowy jest częścią planu dalszego zacieśniania UE pod dominacją Niemiec. "Kaczyński twierdzi, że skorzystają na nim przede wszystkim niemieckie koncerny zbrojeniowe” - dodano.

Weto Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że postanowił zawetować ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE. Rząd nie ma wystarczającej liczby głosów w parlamencie, aby odrzucić weto.

Zawetowana ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej, czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną – dodał prezydent

Rząd przyjął nową uchwałę

Premier Donald Tusk powiedział w piątek przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia, że rząd był przygotowany na ewentualność zawetowania przez prezydenta ustawy o programie SAFE. Rząd przyjął w zwiąkzu z tym uchwałę, na podstawie której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. Weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE nas nie zatrzyma - oświadczył.