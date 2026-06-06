To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku trwa aż cztery dni. Rozpoczął się w Boże Ciało, 4 czerwca i potrwa do niedzieli, 7 czerwca.

Festiwal w Opolu nazywany jest również "świętem polskiej piosenki". Od lat impreza organizowana jest i transmitowana przez TVP. Tak jest i tym razem. Sobota, 6 czerwca, to już trzeci dzień festiwalu w Opolu 2026. Kto wystąpi? Jakie koncerty będzie mogła zobaczyć widownia w amfiteatrze w Opolu oraz widzowie przed telewizorami? O której godzinie zaczynają się poszczególne koncerty? Na którym kanale będzie można je zobaczyć?

Opole 2026 - sobota, 6 czerwca - dzień trzeci. Gdzie i o której oglądać?

Koncerty podczas trzeciego dnia festiwalu w Opolu 2026 będą transmitowane na żywo w TVP. Emitować je będzie TVP1 oraz TVP Polonia. Pierwszy koncert rozpocznie się o godz. 20:00. Drugi koncert rozpocznie się o godz. 22:15.

Trzeci dzień festiwalu w Opolu 2026 będzie będzie można również oglądać w sieci a dokładnie na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Opole 2026 - sobota, 6 czerwca - dzień trzeci. Kto wystąpi?

Autobiografia

Podczas festiwalu w Opolu 2026 a dokładnie trzeciego dnia artyści będą występować w koncercie "Autobiografia", który jest hołdem dla Bogdana Olewicza. Autor tekstów największych przebojów zespołów takich jak Budka Suflera czy Perfect obchodzi właśnie 80. urodziny. Na scenie pojawią się m.in.

Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów

Doda

Natalia Kukulska

Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała

Mietek Szcześniak

Krystyna Prońko

Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem

Golden Life

Urszula.

Kabareton

Kabarety to obowiązkowy element festiwalu w Opolu. W tym roku Kabareton w Opolu to skecze Neonówki, która świętuje 26-lecie działalności.

Opole 2026 - sobota, 6 czerwca - dzień trzeci. Kto poprowadzi koncerty?

Gospodarzami koncertu "Autobiografia" będzie Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Gospodarzami Kabaretonu będzie Neonówka.