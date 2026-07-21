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Dantejskie sceny na uroczystości w Niemczech. Szarpanina i uszkodzenie wieńca

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
50 minut temu
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Szarpanina na uroczystości w Niemczech
Szarpanina na uroczystości w Niemczech/PAP/EPA
Dantejskie sceny na uroczystości w Niemczech. Krewny działacza antynazistowskiego ruchu oporu Dietricha Bonhoeffera próbował usunąć wieniec złożony w poniedziałek w Berlinie przez frakcję populistyczno-prawicowej partii AfD podczas obchodów rocznicy nieudanego zamachu na Hitlera – podała agencja dpa. Doszło do szarpaniny i uszkodzenia wieńca.

Według niemieckiej agencji prasowej wiązankę AfD usiłował zabrać stryjeczny wnuk Dietricha Bonhoeffera, Tobias Korenke. Bonhoeffer, ewangelicki teolog i działacz antynazistowskiego ruchu oporu, został stracony przez władze III Rzeszy w kwietniu 1945 roku w obozie koncentracyjnym Flossenbuerg.

Szarpanina i uszkodzenie wieńca

Do zdarzenia doszło przy miejscu pamięci w kompleksie budynków Bendlerblock, w którym w 1944 roku mieściło się centrum spisku przeciwko Hitlerowi.

Interweniowali pracownicy ochrony. W wyniku szarpaniny wieniec został uszkodzony. Korenke powiedział dpa, że wielu potomków ofiar reżimu nazistowskiego, w tym on sam, "odczuwa złość, widząc, że AfD składa w tym miejscu wieńce". Nie zaakceptujemy tego – podkreślił.

Rzecznik parlamentarnej frakcji AfD potwierdził, że ugrupowanie przygotowało wieniec na uroczystość. Nie był w stanie powiedzieć, czy w obchodach uczestniczyli również deputowani partii do Bundestagu.

Relatywizm historyczny polityków AfD

Część polityków AfD regularnie wygłasza wypowiedzi w duchu relatywizmu historycznego oraz kwestionujące odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie II wojny światowej. Jeden z najbardziej radykalnych polityków ugrupowania Bjoern Hoecke krytykuje kulturę pielęgnowania pamięci o zbrodniach nazistowskich, podkreślając, że Niemcy byli także ofiarami II wojny światowej. Hoecke został też skazany za używanie hasła nazistowskich paramilitarnych bojówek SA "Wszystko dla Niemiec".

Nieudany zamach na Adolfa Hitlera

20 lipca 1944 roku grupa oficerów Wehrmachtu skupionych wokół Clausa Schenka von Stauffenberga bezskutecznie próbowała zabić Hitlera bombą podłożoną w jego kwaterze głównej Wilczy Szaniec (obecnie gmina Kętrzyn). Spiskowcy chcieli obalić rządy narodowych socjalistów i doprowadzić do zakończenia wojny. Stauffenberg i trzej inni uczestnicy spisku zostali rozstrzelani w nocy z 20 na 21 lipca 1944 roku na dziedzińcu kompleksu Bendlerblock, w którym obecnie mieści się siedziba niemieckiego ministerstwa obrony.

Co roku w rocznicę nieudanego zamachu część rekrutów Bundeswehry składa na terenie Bendlerblock uroczystą przysięgę na wierność RFN, symbolicznie nawiązując do tradycji antyhitlerowskiego ruchu oporu.

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Źródło PAP
Tematy: zamachNiemcyAdolf HitlerAfD
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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