Zaskakujący zwrot. "Weto prezydenta paradoksalnie przyspieszy wprowadzenie równości małżeńskiej"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jak argumentował, nie może zaakceptować rozwiązania, które "prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa" określonego w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny.

Kotula: Pierwsze pary objęły partnera ubezpieczeniem zdrowotnym

Katarzyna Kotula w rozmowie z TVN24, odnosząc się do decyzji prezydenta, przypomniała, że zgodnie z opublikowanym pod koniec maja rozporządzeniem ministra cyfryzacji możliwa będzie transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Ministra wyjaśniła, że w praktyce osoby te będą mogły korzystać m.in. ze świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już wiemy, że pierwsze pary, uwaga, pomimo braku jasnej deklaracji NFZ-u, objęły partnera ubezpieczeniem zdrowotnym – dodała.

Kotula: Do wspólnego rozliczania wystarczy interpretacja ministra finansów

Kotula zaznaczyła, że do rozwiązania pozostała jedynie kwestia dotycząca możliwości wspólnego rozliczania. To – jak oceniła – nie wymaga ani ustawy ani rozporządzenia, wystarczy interpretacja ogólna ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Będę go do tego przekonywać i na tym będę się skupiać w następnych tygodniach – poinformowała Kotula.

Poinformowała, że w tym przypadku chodzi o około dwa tysiące par. Jak mówiła ministra, osoby te były gotowe podpisać umowę o wspólnym pożyciu, która została uregulowana w zawetowanej przez prezydenta ustawie, teraz jednak wyjadą za granicę sformalizować swój związek.

Kotula: Weto prezydenta paradoksalnie przyspieszy wprowadzenie równości małżeńskiej

Weto prezydenta paradoksalnie przyspieszy wprowadzenie równości małżeńskiej – podkreśliła Kotula.

Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, zastrzegł, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich i że dostrzega potrzebę uregulowania sytuacji, w których człowiek potrzebuje pomocy zaufanej osoby w sprawach zdrowotnych, organizacyjnych, administracyjnych i osobistych.

Co zakłada ustawa o statusie osoby najbliższej?

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę, regulującą takie kwestie jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, formę pochówku.