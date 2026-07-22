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Kolejny kontrowersyjny ruch Zełenskiego. Generał Syrski zdymisjonowany

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 05:19
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Prezydent Wołodymyr Zełenski i generał Ołeksandr Syrski
Prezydent Wołodymyr Zełenski i generał Ołeksandr Syrski/East News
Kolejny kontrowersyjny ruch Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy poinformował, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy mianował generała Mychajła Drapatego, dowódcę wojsk lądowych. Zastąpi on zdymisjonowanego generała Ołeksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za "silne pozycje Ukrainy na froncie".

"Zdecydowałem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski: Zadania przed Drapatym uzgodnione

Prezydent poinformował, że uzgodnił z Drapatym zadania, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie oraz w perspektywie średnioterminowej. "Operacje Sił Obrony Ukrainy trwają i muszą być prowadzone w sposób stabilny. Plan ukraińskich dalekosiężnych uderzeń oraz nasz program uderzeń średniego zasięgu będą realizowane w pełnym zakresie" - stwierdził.

Zełenski: Syrski zapewnił Ukrainie sukcesy w obronie

Szef państwa podkreślił, że Syrski zapewnił Ukrainie sukcesy w obronie Kijowa, podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim oraz operacji kurskiej.

"Przeszliśmy długą drogę, obrona Ukrainy trwa i każdy żołnierz zasługuje na godne traktowanie. Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" zaznaczył prezydent.

Zełenski powiadomił, że rozmawiał z Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrijem Hnatowem o dalszych formach służby oraz właściwym przekazaniu obowiązków.

"Wszyscy mamy jedno pragnienie – zwycięstwo nad wrogiem oraz osiągnięcie takich warunków na froncie i wywarcie takiej presji na Rosję, które zmuszą ją do pokoju. Jutro sformalizujemy wszystkie decyzje. Ukraina musi wyjść z tej sytuacji silniejsza, a Rosji będzie trudniej" - oświadczył we wtorek wieczorem szef ukraińskiego państwa.

Drapaty: Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem

"Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza absolutną odpowiedzialność. (...) Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i z szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa" – napisał Drapaty na Facebooku.

Nowe stanowisko dla Mychajły Fedorowa

Prezydent zaproponował również byłemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa.

"Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewniło jego dalszy rozwój" – wyjaśnił.

W zeszłym tygodniu w Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych generałem Syrskim.

W poniedziałek weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy protestów, które rozpoczęły się w Kijowie po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego decyzji kadrowych.

Protestujący sprzeciwiali się odwołaniu ministra obrony Fedorowa i domagali się dymisji generała Syrskiego. W niedzielę oprócz tych postulatów pojawiło się żądanie mianowania dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajła Drapatego.

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Źródło PAP
Tematy: wojna w Ukrainiewołodymyr zełenskiOłeksandr SyrskiMychajło Fedorow
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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