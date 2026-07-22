Kolejny kontrowersyjny ruch Zełenskiego. Generał Syrski zdymisjonowany

"Zdecydowałem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski: Zadania przed Drapatym uzgodnione

Prezydent poinformował, że uzgodnił z Drapatym zadania, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie oraz w perspektywie średnioterminowej. "Operacje Sił Obrony Ukrainy trwają i muszą być prowadzone w sposób stabilny. Plan ukraińskich dalekosiężnych uderzeń oraz nasz program uderzeń średniego zasięgu będą realizowane w pełnym zakresie" - stwierdził.

Zełenski: Syrski zapewnił Ukrainie sukcesy w obronie

Szef państwa podkreślił, że Syrski zapewnił Ukrainie sukcesy w obronie Kijowa, podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim oraz operacji kurskiej.

"Przeszliśmy długą drogę, obrona Ukrainy trwa i każdy żołnierz zasługuje na godne traktowanie. Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" zaznaczył prezydent.

Zełenski powiadomił, że rozmawiał z Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrijem Hnatowem o dalszych formach służby oraz właściwym przekazaniu obowiązków.

"Wszyscy mamy jedno pragnienie – zwycięstwo nad wrogiem oraz osiągnięcie takich warunków na froncie i wywarcie takiej presji na Rosję, które zmuszą ją do pokoju. Jutro sformalizujemy wszystkie decyzje. Ukraina musi wyjść z tej sytuacji silniejsza, a Rosji będzie trudniej" - oświadczył we wtorek wieczorem szef ukraińskiego państwa.

Drapaty: Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem

"Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza absolutną odpowiedzialność. (...) Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i z szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa" – napisał Drapaty na Facebooku.

Nowe stanowisko dla Mychajły Fedorowa

Prezydent zaproponował również byłemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa.

"Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewniło jego dalszy rozwój" – wyjaśnił.

W zeszłym tygodniu w Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych generałem Syrskim.

W poniedziałek weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy protestów, które rozpoczęły się w Kijowie po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego decyzji kadrowych.

Protestujący sprzeciwiali się odwołaniu ministra obrony Fedorowa i domagali się dymisji generała Syrskiego. W niedzielę oprócz tych postulatów pojawiło się żądanie mianowania dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajła Drapatego.