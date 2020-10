Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posługują się takim językiem - napisał na swoim profilu na Facebooku Wojciech Cejrowski. To, co słyszę na tych nocnych manifestacjach brzmi jak wrzaski w trakcie egzorcyzmu. POD KONIEC, gdy demon wie, że zaraz musi odejść" - dodał.

Znany podróżnik zaatakował też prawicowych polityków, którzy mówią o wprowadzeniu dodatkowych zapisów do ustawy o przerywaniu ciąży, które umożliwi usuwanie płodów z wadami letalnymi. "Zdrajcom opadają maski, a słabi wystawiają duszę na sprzedaż. "Prawdziwa prawica" zaczyna się chować, wykręcać, lawirować, wycofywać - żeby tylko nie uronić z trudem uciułanych promili poparcia. Tanie, słabe, miękkie bolki. Pieski szukające smyczy" - stwierdził.

Znajomi Was zbluzgali? I za co? Za Wasz sprzeciw wobec mordowania dzieci? Zbluzgali słowami, których wcześniej nigdy nie słyszeliście z ich ust? NIE LĘKAJCIE SIĘ, tylko patrzcie kto kim jest, bo rzadko kiedy widać tak wyraźnie. I pamiętajcie, że ta wojna jest już wygrana, Osobiście przez NIEGO. Jedyne zadanie dla nas to wytrwać po stronie Światła - zaapelował.

"Stój twardo przy Prawdzie. Stój twardo. Wytrwaj. Mów Różaniec (ja mówię codziennie, w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), bo to przez Maryję przychodzi zwycięstwo. Nie lękajcie się. Bierzcie to na klatę, z Różańcem w łapie. Wytrwale.Oni wrzeszczą, bluzgają plugastwem najgorszym - Ty trwaj; szeptem zmawiając Różaniec. I nie lękaj się. Amen" - podsumował.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wyrok TK wywołał liczne protesty w całym kraju. Straci on moc wraz z publikacją orzeczenia TK.