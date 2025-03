Donald Trump marzy, by Kanada została 51. stanem USA. Prezydent Ameryki wie już nawet, kto powinien zostać jego gubernatorem. Na razie swojego "wybrańca" namawia, by ubiegał się o urząd premiera w kraju Klonowego Liścia, ale choć jest on legenda w ojczyźnie, to obecnie coraz więcej Kanadyjczyków nazywa go zdrajcą. O kogo chodzi?