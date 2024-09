"Parlament Europejski odrzucił projekt poprawki do rezolucji o dalszej pomocy dla Ukrainy o następującym brzmieniu: "PE przypomina o masakrach Polaków na Wołyniu i we Wschodniej Galicji w latach 1943-45, które popełnili członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA); podkreśla, że Ukraina jest zobowiązana do pełnych przeprosin za te okrucieństwa, umożliwienia ekshumacji wszystkich ofiar i zakazania oddawania czci postaciom historycznym odpowiedzialnym za te masakry". Czworo posłów z Polski: Robert Biedroń, Michał Kobosko, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek zagłosowało przeciw poprawce - poinformował na platformie X Leszek Miller, były premier i były europoseł.

Reklama

Poprawka europosłów Konfederacji

Poprawkę zgłosili europosłowie z Konfederacji. Zgodnie z nią dalsza pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy byłaby możliwa pod warunkiem przeproszenia przez Kijów za rzeź wołyńską oraz umożliwienie ekshumacji ofiar. Jej pełna treść brzmi: "PE przypomina o masakrach Polaków na Wołyniu i we Wschodniej Galicji w latach 1943–1945, które popełnili członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA); podkreśla, że Ukraina jest zobowiązana do pełnych przeprosin za te okrucieństwa, umożliwienia ekshumacji wszystkich ofiar i zakazania oddawania czci postaciom historycznym odpowiedzialnym za te masakry" - brzmiała pełna treść poprawki. Głosowało za nią 142 europosłów, a przeciwko było 395 eurodeputowanych.

Reklama

"Konfederacja wykorzystuje populistycznie ludobójstwo"

Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Radiem Zet powiedziała wyjaśniała powody głosowania. My jako Lewica nie popraliśmy tej poprawki, którą zaproponowała Konfederacja w tej rezolucji, dotyczącej rzezi wołyńskiej, bo uważamy, że to nie czas i miejsce żeby to robić w rezolucji, która mówi o dofinansowaniu i pomocy Ukrainie na wojnie. Konfederacja wykorzystuje to populistycznie, to ludobójstwo. To jest uważam nie na miejscu. Dlatego razem z Michałem Kobosko zagłosowaliśmy przeciwko tej poprawce - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

To oczywiście nie przekonało polityków Konfederacji."Jeżeli będąca pod ścianą Ukraina nie chce się cofnąć w sprawie Wołynia, to tym bardziej nie dostaniemy nic, gdy już do niczego nie będziemy im potrzebni. Musimy w końcu zadbać w rozmowach z Ukrainą o nasze interesy, zarówno te gospodarcze jak i historyczne" - skomentował Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji.

Krzysztof Śmiszek tłumaczy

Do sprawy odniósł się także Krzysztof Śmiszek. Wytłumaczył, dlaczego głosował przeciwko. Konfederacja próbuje swoją antyukraińską agendę wdrażać w PE. Rezolucja nie dotyczyła rozliczeń przeszłości. Lewica w sposób oczywisty jest za tym, aby sprawę rzezi wołyńskiej wyjaśnić i zadośćuczynić ofiarom - powiedział w portalu i.pl.