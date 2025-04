W najnowszym sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska doszło do zmiany na czele stawki.

PiS wygrywa pierwszy raz od stycznia

Najwięcej osób zadeklarowało chęć zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość – 29,6 proc. W porównaniu do badania z początku kwietnia poparcie dla formacji Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o 0,8 pkt proc. WP zauważa, że to pierwsze badanie United Surveys z prowadzeniem PiS-u od stycznia 2025 roku.

Spadek zanotowała Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 28,6 proc. badanych - o 6,3 pkt proc. mniej niż kilka tygodni temu.

Konfederacja zanotowała spadek o 2,5 pkt proc., do 13,9 proc.

Które partie dostałyby się do Sejmu?

Do Sejmu dostałaby się Trzecia Droga z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). W ostatnich badaniach sojusz Polski 2050 i PSL nie był w stanie pokonać 8-procentowego progu dla koalicji.

W Sejmie znalazłaby się też Lewica (7,9 proc., wzrost o 2,9 pkt proc.). Poza parlamentem byłaby partia Razem, której poparcie jednak wzrosło (3,5 proc., więcej o 3 pkt proc.).

8,4 proc ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo zagłosować.

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 56,9 proc. ankietowanych – wynika z badania. 41,8 proc. nie zamierza pójść do urn, a 1,3 proc. jeszcze nie zdecydowało.

Spadki Trzaskowskiego obciążają PO

Generalnie widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i Karol Nawrocki zmniejsza do niego dystans, to pociąga to również za sobą notowania Platformy Obywatelskiej. To w końcu faworyt Platformy, a nie całej rządowej koalicji – ocenił politolog dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 17-19 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.