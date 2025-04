Co biorą pod uwagę wyborcy wybierając swojego kandydata? Tylko 3,1 proc. respondentów zadeklarowało, że kieruje się programem i obietnicami wyborczymi kandydata. Aż40,4 proc. wskazało na przynależność polityczną.

Znaczenie ma także przebieg i ocena kampanii wyborczej (22 proc.) oraz ocena wystąpień w czasie wspomnianych już debat telewizyjnych (20,7 proc.) Okazało się także, że 48,5 proc. badanych głosuje na kandydatów, biorąc pod uwagę ich cechy osobowościowe, a kolejne 24,5 proc. zwraca uwagę na prezencję osób, które chcą stanąć na czele państwa.

Wybory prezydenckie. Głosują na "mniejsze zło"

Co piąty ankietowany (22,5 proc.) głosowanie w wyborach prezydenckich traktuje jako swego rodzaju demonstrację sprzeciwu – popiera konkretnego kandydata, żeby nie wygrał ktoś inny. Analizując szczegółowe wyniki badania, widać, że najwyższy wskaźnik głosowania, które można byłoby zakwalifikować jako wybór "mniejszego zła", odnotowano w następujących grupach: kobiet (22,8 proc.), ex aequo respondentów z dwóch grup wiekowych: 35-49 lat i powyżej 50. roku życia (po 24,8 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26 proc.), z dochodem do 3 tys. zł netto (24,3 proc.) i mieszkających w miastach do 20 tys. ludności (24,6 proc.).

W polskich realiach silną determinantą jest motyw głosowania przeciw, który towarzyszy nam właściwie od 1989 r. On może przeważać nad motywacją pozytywną, a także skutecznie wpłynąć na podniesienie frekwencji. Wyborcy, rozważając na kogo oddadzą głos, pozycjonują siebie – zwłaszcza w perspektywie drugiej tury – na zasadzie, na kogo na pewno nie zagłosują - skomentowała we "Wprost" prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wybory prezydenckie. Lista kandydatów

PKW zarejestrowała następujących kandydatów:

Artur Bartoszewicz (ekonomista),

Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy),

Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji),

Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi),

Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie),

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka),

Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO),

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem)

Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju).

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku, a ewentualna druga tura - 1 czerwca. Sondaże wyborcze wskazywały i nadal wskazują jako lidera wyścigu wyborczego Rafała Trzaskowskiego a jako jego najpoważniejszych konkurentów Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. Jednak badania przeprowadzone po 11 kwietnia, a także komentatorzy wskazują, że sytuacja z debatą w Końskich zadziałała na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego; skorzystał za to Karol Nawrocki i inni kandydaci, m.in. Hołownia i Biejat.