51 proc. sympatyków Prawa i Sprawiedliwości uważa, że możliwa jest koalicja PiS i Konfederacji. Przeciwnego zdania jest 28 proc., a 21 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Po stronie Konfederacji koalicję z PiS jest w stanie zaakceptować tylko 39 proc. wyborców. 48 proc. nie chce takiego sojuszu. 13 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Koalicja PiS z Konfederacja? Wyborcy podzieleni

"Mamy do czynienia z obserwowaną od lat rywalizacją o to, kto będzie rozdawał karty na prawicy. Po stronie Konfederacji była duża niechęć do zawierania koalicji, ale PiS też nie poprawiał tych relacji. Wystarczy przypomnieć, że w TVP rządzonej przez Jacka Kurskiego Konfederaci nie byli w zasadzie zapraszani. W tej sytuacji odsetek wyborców Konfederacji gotowych do współpracy z PiS to wcale nie jest taki zły wynik" - powiedział dla "SE" politolog Marcin Palade.

Ekspert dodał, że wiele zmienić mogą jednak wybory prezydenckie i postawa Konfederacji wobec kandydata PiS przed drugą turą.

"Porozumienia nie chce duża część polityków PiS i Konfederacji, a sympatycy pozostają pod ich wpływem. Gdyby zmieniło się nastawienie góry, wyborcy też chętniej widzieliby taką koalicję" - konkluduje politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13 listopada metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków. (PAP)