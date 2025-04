Numer karty klubowej papieża Franciszka. Zaskakująca zbieżność dla wielu to "przeznaczenie"

Numer karty członkowskiej klubu sportowego San Lorenzo, który wywołuje zamieszanie, przypisany jest „stałemu członkowi” Jorge Mario Bergoglio, czyli papieżowi Franciszkowi, to: 88235. Jak zauważyli inni kibice klubu z Buenos Aires, papież Franciszek zmarł, gdy miał 88 lat o godzinie 2:35 nad ranem czasu argentyńskiego w Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia). Kibicie i wierni doszukują się tej zbieżności "przeznaczenia". W Argentynie wielu uważa ją za "niebiański znak".

Papież był miłośnikiem piłki nożnej. Kibicował San Lorenzo

Papież Franciszek był znany ze swojego zamiłowania do piłki nożnej. Jego miłość do klubu sportowego San Lorenzo de Almagro była zawsze widoczna. Był jej fanem od dziecka. Również klub darzył wyjątkową sympatią swojego wyjątkowego fana, papieża Franciszka. Po jego śmierci kibicie zorganizowali się, by wspólnie oddać hołd zmarłemu papieżowi. Argentyński klub opublikował emocjonalne wideo w mediach społecznościowych z następującym przesłaniem: „Nigdy nie był tylko jednym z nas, zawsze był jednym z nas".