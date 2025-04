Papież Franciszek zostawił po sobie majątek o wartości ok. 16 mln dol. Ojciec Święty miał prawo do wysokiej miesięcznej pensji, jednak nigdy jej nie pobierał. Nie korzystał też z luksusowych limuzyn ani przysługującego mu apartamentu. Wiadomo, co stanie się z ogromną sumą, którą zgromadził za życia.