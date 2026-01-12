W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga wysławiamy". W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

Joanna Szczepkowska i list od doradcy prezydenta

Joanna Szczepkowska bacznie obserwuje to, co dzieje się w Polsce i ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego. Jest wobec niego krytyczna. Niedawno porównała go z Donaldem Tuskiem. "Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak można nie widzieć klasy i kultury Donalda Tuska i różnicy między nim, a nadętym i pustym Nawrockim" - napisała niedawno. Stwierdziła też m.in., że Karol Nawrocki jest "wyszczerzonym sztywniakiem". Dostała kilka dni temu list od doradcy prezydenta, prof. Andrzeja Nowaka, w którym - jak napisała - pouczono ją, jak być kulturalnym.

Joanna Szczepkowska dostała list od doradcy prezydenta RP. 'Jestem pouczona, czym jest kultura'
Joanna Szczepkowska dostała list od doradcy prezydenta RP. "Jestem pouczona, czym jest kultura"

Joanna Szczepkowska o obrazie Polski "rezydenta"

Joanna Szczepkowska obejrzała relację z chwil, gdy prezydent Karol Nawrocki pojawił się na Jasnej Górze podczas XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymka Kibiców. Był tam bardzo gorąco witany. Nawrocki dziękował kibicom za wsparcie podczas wyborów. Jak mówił, w Polsce jest miejsce dla wszystkich: "dla prezydenta kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy". "Kibole najwyraźniej są traktowani przez rezydenta jak własna armia. Rezydent natomiast czuje się wśród nich o wiele lepiej niż wobec kamer, jako czytelnik Orwella. Krzyczał o Bogu , krzyczał o ojczyźnie , krzyczał »Niech żyje Polska« z kibicowskim naciskiem na literę l, co robi z niej głoskę ł, czyli , że ukochany kraj kiboli to PoŁska" - napisała Joanna Szczepkowska.

Joanna Szczepkowska o przyjacielskim uścisku prezydenta z "wielokrotnie karanym" "Dragonem"

"Potem prezydent kiboli ustąpił miejsca księdzu, a ten wrzeszczał, odliczając, aż buchnęły race i cały obraz zrobił się krwawo czerwony. Słychać hymn niemiłosiernie fałszowany przez niewidoczną w czerwonej mgle armię rezydenta. "Czerwona Góra. On tam stał, też zamglony na czerwono, ale jak u siebie. Czerwień nie schodziła z ekranu , patrzyłam na nią i myślałam o tym, że to jest właśnie obraz Polski Nawrockiego, do takiego obrazu on zmierza i to trzeba sobie jasno uświadamiać. Trzeba to łączyć z krzykiem »czołem kibice« i kiboli »czołem panie prezydencie« , zarezerwowanym tylko dla armii. Trzeba to łączyć z przyjacielskim uściskiem z »Dragonem« , wiele razy karanym i oczekującym teraz na wyrok sądu drugiej instancji., za propagowanie nazizmu, za przywództwo nad gangiem. Został skazany w pierwszej instancji na sześć lat więzienia" - napisała Joanna Szczepkowska.

Joanna Szczepkowska o WOŚP i "strachu w portkach"

"25 go stycznia jest Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na początku grudnia dziennikarze spytali Kancelarię Prezydenta czy Karol Nawrocki przekaże coś na licytację. Odpowiedź? "Takie informacje są »poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej"« Mówiąc prościej strach w portkach przed prostą odpowiedzią. Oślizgłe wymigiwanie się ustawą. I w jakiej sprawie? W sprawie datku na chore dzieci. Wielkiej inicjatywy jednego człowieka, która zaowocowała odpowiedzią i pomocą społeczeństwa. I właśnie tu jest Polska. I ona musi z PoŁską zwyciężyć. I z poŁskim prezydentem. Z tą myślą, pozdrawiając polskich, nie poŁskich kibiców , życzę Wam dobrej nocy. Do jutra!" - napisała Joanna Szczepkowska.