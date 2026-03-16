Podczas konwencji PiS, która odbyła się 7 marca w Krakowie, prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że były szef MEN i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera w rządzie po wyborach w 2027 r. W piątek Kaczyński dodał, że jego ugrupowanie nie przedstawi już innego kandydata niż Przemysław Czarnek.

Polacy o decyzji prezesa Kaczyńskiego

Jak Polacy oceniają tę kandydaturę? O tym, że Jarosław Kaczyński wyznaczył Przemysława Czarnka na przyszłego premiera, wie zdecydowana większość społeczeństwa: 75 proc. respondentów - wynika z badania przeprowadzonego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na zlecenie Wirtualnej Polski.

Jednak ta decyzja prezesa PiS nie jest najlepiej odbierana. Na pytanie o ocenę pomysłu zgłoszenia Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera po wyborach w 2027 roku, aż 53 proc. ankietowanych odpowiedziało negatywnie, z czego 38 proc. to oceny "zdecydowanie negatywne". Jedynie 23 proc. badanych ocenia tę propozycję pozytywnie. Natomiast 24 proc. Polaków nie ma jeszcze zdania w tej sprawie.

Prawie połowa negatywnie odbiera Czarnka

Jak Polacy postrzegają samego Przemysława Czarnka? Negatywny stosunek do kandydata deklaruje 46 proc. respondentów, przy czym 31 proc. określa go jako "bardzo negatywny".

Pozytywne emocje wobec tego polityka ma jedynie 18 proc. badanych. Co czwarta osoba (25 proc.) jest obojętna, a 11 proc. ankietowanych przyznaje, że nie kojarzy zbyt dobrze tej postaci.

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 09-10 marca 2026 roku. Pomiar przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1090 osób.