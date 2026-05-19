Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym

FIG nie uzasadniła swojej decyzji

Komitet Wykonawczy FIG podjął taką decyzję podczas obrad w Szarm el-Szejk w Egipcie. W ten sposób FIG poszła za przykładem światowych federacji judo i pływania.

FIG nie uzasadniła tej decyzji, odbiegającej od wskazań Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który 7 maja zalecił federacjom poszczególnych dyscyplin sportowych pełne przywrócenie Białorusinów, lecz nie Rosjan.

Federacje judo i pływania przywróciły Rosjan i Białorusinów

Gimnastycy z Rosji i Białorusi są teraz zwolnieni z warunków nałożonych na "neutralnych" sportowców, takich jak ograniczenie startów do konkurencji indywidualnych, brak wspierania wojny na Ukrainie czy brak powiązań z wojskiem lub służbami bezpieczeństwa.

Federacje judo i pływania również opowiedziały się za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów, odpowiednio w listopadzie i kwietniu, podczas gdy boks poszedł za wskazaniami MKOl, znosząc jedynie ograniczenia wobec Białorusinów. Lekkoatletyka z kolei utrzymuje ścisłe wykluczenie Rosji i Białorusi do czasu "konkretnego postępu w negocjacjach pokojowych" na Ukrainie, co ogłosiła na początku maja federacja World Athletics.