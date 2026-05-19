Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:46
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym/PAP/EPA
Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka mają powód do świętowania. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa federacja (FIG) ze skutkiem natychmiastowym zniosła sankcje nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

FIG nie uzasadniła swojej decyzji

Komitet Wykonawczy FIG podjął taką decyzję podczas obrad w Szarm el-Szejk w Egipcie. W ten sposób FIG poszła za przykładem światowych federacji judo i pływania.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł

FIG nie uzasadniła tej decyzji, odbiegającej od wskazań Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który 7 maja zalecił federacjom poszczególnych dyscyplin sportowych pełne przywrócenie Białorusinów, lecz nie Rosjan.

Federacje judo i pływania przywróciły Rosjan i Białorusinów

Gimnastycy z Rosji i Białorusi są teraz zwolnieni z warunków nałożonych na "neutralnych" sportowców, takich jak ograniczenie startów do konkurencji indywidualnych, brak wspierania wojny na Ukrainie czy brak powiązań z wojskiem lub służbami bezpieczeństwa.

Federacje judo i pływania również opowiedziały się za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów, odpowiednio w listopadzie i kwietniu, podczas gdy boks poszedł za wskazaniami MKOl, znosząc jedynie ograniczenia wobec Białorusinów. Lekkoatletyka z kolei utrzymuje ścisłe wykluczenie Rosji i Białorusi do czasu "konkretnego postępu w negocjacjach pokojowych" na Ukrainie, co ogłosiła na początku maja federacja World Athletics.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinsankcjeAlaksandr Łukaszenka
Powiązane
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Rosja domaga się ukarania Polski. Otylia Jędrzejczak nie ugnie się pod naciskiem
Rosja domaga się ukarania Polski. Otylia Jędrzejczak nie ugnie się pod naciskiem
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
Kamiła Walijewa
Rosja nie poddaje się. Odwoła się do CAS od decyzji ISU ws. Walijewej
Elina Switolina
Rosja oferowała Ukraince pół miliona dolarów. Zobacz, co miała za to zrobić
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym »
Zobacz
|
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Toyota Yaris Cross przód japońskiego SUV-a
Najtańszy SUV znika w ciemno i spala 2,73 l/100 km. Nowa cena jest hitem
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj