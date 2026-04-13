Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami

Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione

Po wybuchu wojny w Ukrainie praktycznie wszyscy rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Od jakiegoś czasu poszczególne federacje sportowe znoszą zakazy i dopuszczają rodaków Putina i Łukaszenki do startów. Co więcej zgadzają się, by reprezentanci tych krajów robili to w ojczystych barwach i przy użyciu innych narodowych symboli.

Teraz sankcje wobec Rosjan i Białorusinów zostały zniesione przez World Aquatics. Decyzja Międzynarodowej Federacji Pływackiej oznacza, że uchylono ograniczenia, które wymagały od rosyjskich oraz białoruskich pływaków przejścia weryfikacji i startu w neutralnych barwach. Sportowcy z białoruskim lub rosyjskim obywatelstwem będą mogli występować w zawodach World Aquatics na takich samych zasadach, jak ich koledzy reprezentujący inne narodowości, z własnymi strojami, flagami i hymnami - poinformowała organizacja World Aquatics w komunikacie.

Rosja i Białoruś na igrzyskach w Los Angles?

Wcześniej złagodziła ona przepisy dla juniorów. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że baseny i otwarte wody pozostaną miejscami, w których sportowcy ze wszystkich krajów będą mogli spotykać się w pokojowej rywalizacji - zaznaczył prezes światowej federacji Husain Al Musallam.

World Aquatics nadzoruje takie dyscypliny, jak pływanie, skoki do wody i piłka wodna. Jest też wpływowym głosem w ruchu olimpijskim. Decyzja dotyczy tylko jej własnych imprez, np. mistrzostw świata, ale - jak podkreślają światowe agencje - może mieć znaczenie dla ewentualnego pełnego powrotu Rosjan i Białorusinów na letnie igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

MKOl zalecił umożliwienie startów Rosjanom i Białorusinom

W grudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił zniesienie ograniczeń dla sportowców z tych krajów w międzynarodowych zawodach młodzieżowych i umożliwienie im startów pod flagami narodowymi.

MKOl podtrzymuje jednak wymogi dotyczące neutralności w zawodach seniorskich. Podczas niedawnych igrzysk zimowych w Mediolanie Rosjanie i Białorusini startowali w bardzo skromnej obsadzie, tylko indywidualnie i jako sportowcy neutralni.