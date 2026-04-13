Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami

oprac. Michał Ignasiewicz
13 kwietnia 2026, 16:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami/PAP/EPA
Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka mają powód do świętowania. Przywódcy Rosji i Białorusi zapewne napiją się szampana. Ich rodacy wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami. Międzynarodowa Federacja Pływacka (World Aquatics) zdecydowała, że reprezentanci Rosji i Białorusi mogą startować w zawodach w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. W przypadku zwycięstw wysłuchają hymnu swojego kraju.

Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione

Po wybuchu wojny w Ukrainie praktycznie wszyscy rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Od jakiegoś czasu poszczególne federacje sportowe znoszą zakazy i dopuszczają rodaków Putina i Łukaszenki do startów. Co więcej zgadzają się, by reprezentanci tych krajów robili to w ojczystych barwach i przy użyciu innych narodowych symboli.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł

Teraz sankcje wobec Rosjan i Białorusinów zostały zniesione przez World Aquatics. Decyzja Międzynarodowej Federacji Pływackiej oznacza, że uchylono ograniczenia, które wymagały od rosyjskich oraz białoruskich pływaków przejścia weryfikacji i startu w neutralnych barwach. Sportowcy z białoruskim lub rosyjskim obywatelstwem będą mogli występować w zawodach World Aquatics na takich samych zasadach, jak ich koledzy reprezentujący inne narodowości, z własnymi strojami, flagami i hymnami - poinformowała organizacja World Aquatics w komunikacie.

Rosja i Białoruś na igrzyskach w Los Angles?

Wcześniej złagodziła ona przepisy dla juniorów. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że baseny i otwarte wody pozostaną miejscami, w których sportowcy ze wszystkich krajów będą mogli spotykać się w pokojowej rywalizacji - zaznaczył prezes światowej federacji Husain Al Musallam.

World Aquatics nadzoruje takie dyscypliny, jak pływanie, skoki do wody i piłka wodna. Jest też wpływowym głosem w ruchu olimpijskim. Decyzja dotyczy tylko jej własnych imprez, np. mistrzostw świata, ale - jak podkreślają światowe agencje - może mieć znaczenie dla ewentualnego pełnego powrotu Rosjan i Białorusinów na letnie igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

MKOl zalecił umożliwienie startów Rosjanom i Białorusinom

W grudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił zniesienie ograniczeń dla sportowców z tych krajów w międzynarodowych zawodach młodzieżowych i umożliwienie im startów pod flagami narodowymi.

MKOl podtrzymuje jednak wymogi dotyczące neutralności w zawodach seniorskich. Podczas niedawnych igrzysk zimowych w Mediolanie Rosjanie i Białorusini startowali w bardzo skromnej obsadzie, tylko indywidualnie i jako sportowcy neutralni.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinAlaksandr ŁukaszenkaPutin
Powiązane
sankcje wobec Rosji rosyjska flota cieni Keir Starmer Wielka Brytania
Putin upokorzył Brytyjczyków. Wbrew groźbom tylko patrzyli na flotę cieni
Putin będzie wściekły. Powrót Rosji na światowe salony odroczony
Putin będzie wściekły. Powrót Rosji na światowe salony odroczony
Władimir Putin
Niemcy alarmują: NATO pod ciężkim ostrzałem. Trump nie pomoże, gdy Putin zaatakuje
Putin
Putin był bliski przełomowej decyzji. Zmienił zdanie po ruchu Trumpa
Donald Tusk
Premier Tusk ostro o wizycie prezydenta na Węgrzech. "Putin się cieszy"
Trump, Putin
Putin miał propozycję dla Trumpa. "Nie zaakceptowano tego"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj