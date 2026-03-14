Główny cel wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi

Zabezpieczenie 450 kg irańskiego uranu, wzbogaconego do 60 proc., to jeden z głównych celów wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi - podkreślił Axios.

Putin przedstawił Trumpowi ofertę

Serwis zaznaczył, że w teorii oferta Putina mogłaby pomóc w pozbyciu się irańskich zapasów nuklearnych bez konieczności wysyłania do Iranu amerykańskich i izraelskich sił lądowych. Rosja posiada broń jądrową i w przeszłości, w ramach umowy nuklearnej z 2015 r., na jej terytorium składowany był irański nisko wzbogacony uran.

Putin podczas poniedziałkowej rozmowy z Trumpem miał przedstawić kilka pomysłów mających według niego pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Magazynowanie irańskiego uranu to jedna z tych propozycji.

Trump odrzuca propozycje

To nie pierwszy raz, gdy to zaproponowano. Nie zaakceptowano tego. Stanowisko USA jest takie, że uran musi być zabezpieczony - powiedział przedstawiciel władz USA.

Rosja wystąpiła z podobną propozycją także podczas amerykańsko-irańskich negocjacji w maju 2025 roku oraz kilka tygodni przed rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael operacją zbrojną przeciwko Iranowi.

Podczas ostatniej rundy rozmów przed wybuchem wojny Iran odrzucił pomysł przeniesienia uranu i zaproponował obniżenie poziomu jego wzbogacenia w swoich obiektach nuklearnych pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Nie wiadomo, czy obecnie Iran przyjąłby tę ofertę.

USA i Izrael rozmawiają o wysłaniu sił specjalnych do Iranu, by przejąć zapasy uranu na późniejszym etapie wojny.

"Niewiele poniżej poziomu wymaganego do produkcji broni jądrowej"

Szef MAEA Rafael Grossi poinformował, że około połowa irańskiego uranu wzbogaconego do 60 proc. jest przechowywana w podziemnym magazynie w Isfahanie w środkowej części kraju.

Według słów Grossiego w magazynie, który prawdopodobnie nie został naruszony przez amerykańsko-izraelskie bombardowania, znajduje się nieco ponad 200 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., czyli niewiele poniżej poziomu wymaganego do produkcji broni jądrowej.