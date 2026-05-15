Dziennik Gazeta Prawana logo

Donald Tusk blokuje nominacje w NBP. Adam Glapiński traci swoją "prawą rękę"

oprac. Olga Skórko
43 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
Premier Donald Tusk odmówił kontrasygnaty pod nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Decyzja ta uderza bezpośrednio w prezesa Adama Glapińskiego, który walczy o przedłużenie mandatu swojej najbliższej współpracowniczki, Marty Kightley. Bez nowych powołań bankowi centralnemu grozi paraliż, ponieważ liczba członków zarządu zbliża się do ustawowego minimum

Donald Tusk odrzucił wszystkie wnioski o nominacje do zarządu NBP, które przesłała mu Kancelaria Prezydenta. Premier odmówił złożenia podpisu (kontrasygnaty), co w praktyce uniemożliwia objęcie stanowisk przez wskazane osoby.

Największą stratą dla Adama Glapińskiego jest brak nowej nominacji dla Marty Kightley. To obecnie pierwsza wiceprezes NBP i najważniejsza postać w strukturach banku zaraz po prezesie. To ona zastępuje Glapińskiego pod jego nieobecność i realnie zarządza instytucją. Jej mandat wygasa, a bez zgody premiera Glapiński traci swoje główne wsparcie.

Problemy zarządu NBP

Sytuacja wewnątrz NBP staje się krytyczna. Z początkiem marca z zarządu odszedł Piotr Pogonowski, były szef ABW. Obecnie w zarządzie zasiada zaledwie sześć osób – to absolutne minimum dopuszczone przez prawo.

Czas gra na niekorzyść prezesa NBP. Już w listopadzie kończy się kadencja kolejnego członka zarządu, Adama Lipińskiego. Jeśli do tego czasu Tusk nie podpisze nowych nominacji, liczba członków spadnie poniżej ustawowego minimum. Taki stan mógłby doprowadzić do paraliżu decyzyjnego jednej z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce.

Były prezes NBP o SAFE 0 proc. "Służy wyłącznie zablokowaniu"
Były prezes NBP o SAFE 0 proc. "Służy wyłącznie zablokowaniu"

"SAFE 0 proc." kością niezgody?

Dlaczego relacje na linii rząd – NBP gwałtownie się pogorszyły? Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że strony dążą do porozumienia. Wszystko zmieniło się po wystąpieniu Adama Glapińskiego na konferencji Karola Nawrockiego.

Prezes NBP wsparł tam polityczny pomysł "SAFE 0 proc.". Rząd uznał to za otwarte zaangażowanie szefa banku centralnego w operację polityczną prezydenta Karola Nawrockiego. W obozie władzy zapanowało przekonanie, że Glapiński przestał być apolitycznym urzędnikiem, co skłoniło Donalda Tuska do zablokowania kolejnych nominacji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskNBPAdam Glapiński
Powiązane
Prezes NBP Adam Glapiński
Adam Glapiński: Wykorzystaliśmy spadek cen po wybuchu wojny. NBP dokupił złoto do wysokości 580 ton
Adam Glapiński, prezes NBP
Prezes NBP Adam Glapiński i jego powiedzenia. Czy je znasz? [QUIZ]
Krzysztof Gawkowski
"Polski SAFE 0 proc.". Gawkowski ostro: Glapiński to mały krętacz
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Tusk blokuje nominacje w NBP. Adam Glapiński traci swoją "prawą rękę" »
Zobacz
|
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Niemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury"
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj