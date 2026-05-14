Nieznani sprawcy porwali statek w pobliżu Cieśniny Ormuz. "Zmierza ku Iranowi"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:07
Cieśnina Ormuz/Shutterstock
"Niezidentyfikowani sprawcy uprowadzili statek u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w pobliżu blokowanej przez Iran Cieśniny Ormuz" – podała w czwartek brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. "Obecnie jednostka kieruje się w stronę irańskich wód terytorialnych" – dodała agencja.

Statek został "przejęty przez nieupoważnione osoby, gdy stał na kotwicy" około 70 km na północny wschód od wybrzeży emiratu Fudżajra – podała UKMTO na X.

Blokada Cieśniny Ormuz

Od początku wojny z USA i Izraelem 28 lutego Iran w dużym stopniu blokuje ruch w Cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem eksportu surowców energetycznych. Ze swej strony Stany Zjednoczone nałożyły blokadę morską na porty w Iranie.

Ataki na statki w Ormuzie

W ostatnim czasie dochodziło do ataków na statki w Ormuzie i pobliżu.

Atak u wybrzeży Omanu

Ponadto indyjskie MSZ poinformowało, że w środę u wybrzeży Omanu został zaatakowany statek pod indyjską banderą. "Ten atak jest niedopuszczalny, i ubolewamy, że nadal dochodzi do ataków na statki handlowe oraz cywilnych marynarzy" – napisano w czwartkowym oświadczeniu resortu.

