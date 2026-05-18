Pawełczyk-Woicka złożyła rezygnację. Przewodnicząca KRS wydała oświadczenie

Pawełczyk-Woicka do wpisu dołączyła pismo do Manowskiej

Pawełczyk-Woicka do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączyła pismo zaadresowane do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Szanując zabezpieczenie @TK_GOV_PL i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego @KRS_RP . Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa @SN_RP_ zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 ( z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji - napisała w oświadczeniu Pawełczyk-Woicka.

Szanując zabezpieczenie @TK_GOV_PL i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego @KRS_RP . Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa @SN_RP_ zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru… pic.twitter.com/XuBJ71nOU6 — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) May 18, 2026

PiS nie wziął udziału w wyborze członków KRS

W miniony piątek Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z ustawą, Sejm wybiera sędziowskich członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem następującym po tym, w którym ich wybrano. Natomiast członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią funkcje do dnia rozpoczęcia kadencji nowych członków KRS. Zgodnie z tymi przepisami, dzień rozpoczęcia kadencji nowych sędziowskich członków KRS oraz zakończenia pełnienia funkcji przez dotychczasowych, to 16 maja.

Nowi członkowie KRS, wśród których 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację - zostali wybrani kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi powstrzymanie się od dokonania tego wyboru, do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadania konstytucyjności kilku przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS wskazując na - ich zdaniem - ryzyko braku skutków prawnych wyboru sędziów do KRS w związku z postanowieniem TK.