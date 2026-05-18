Śmiertelny atak w górach. "Ślady wskazują na niedźwiedzicę z młodym"

Ustalenia patologa sądowego i eksperta ds. dzikiej przyrody wskazują, że ślady znalezione na ciele należą do niedźwiedzicy z młodym – powiedział rzecznik policji w Sofii.

Odkrycie zwłok 30-latka

Policja nie ujawniła wieku ofiary, ale według doniesień bułgarskich mediów miał on około trzydziestu lat.

Zwłoki ofiary odkryto w sobotę po południu w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry.

Niedźwiedzie w górach Witosza

Witosza, wznosząca się na wysokość 2295 m n.p.m. i położona około trzydziestu minut od Sofii, jest ulubionym celem pieszych wędrówek mieszkańców stolicy. Pasmo górskie jest domem dla wielu dzikich zwierząt, w tym jeleni, saren, dzików i wilków. Szacuje się, że żyje w nim od 10 do 15 niedźwiedzi.

Pierwszy przypadek od lat

Ostatni odnotowany przypadek zabicia człowieka przez niedźwiedzia w Bułgarii miał miejsce w 2010 roku, w Rodopach na południu kraju.