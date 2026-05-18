Wałęsa i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Ani jednego głosu sprzeciwu"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:14
Lech Wałęsa i Jerzy Buzek/PAP Archiwalny
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się we wtorek pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Nowe odznaczenie zostało ustanowione przez PE dla osób szczególnie zasłużonych na rzecz integracji europejskiej oraz promowania i obrony europejskich wartości.

Pierwsza taka ceremonia

Pierwsza ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi rozpocznie się o godz. 11:30. Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób, 13 z nich ma odebrać order osobiście.

Wałęsa i Buzek odznaczeni

Wśród laureatów jest dwóch Polaków – były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który otrzyma tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzyma tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

"Ani jednego głosu sprzeciwu"

Jak powiedział PAP europoseł KO Andrzej Halicki, przewodniczący polskiej delegacji w grupie Europejskiej Partii Ludowej (EPL), nominacje Wałęsy i Buzka do nagrody zostały zaaprobowane przez kapitułę jednogłośnie.

Cieszy nas decyzja o przyznaniu pierwszego Europejskiego Orderu Zasługi aż dwóm Polakom: Lechowi Wałęsie i Jerzemu Buzkowi. Ich nominacje nie wzbudziły ani jednego głosu sprzeciwu. Wręcz odwrotnie – spotkały się z szacunkiem i uznaniem – powiedział Halicki.

Europoseł podkreślił, że wkład Polaków "w budowę zjednoczonej, wolnej, demokratycznej i opartej na wartościach UE jest dla wszystkich oczywisty i niekwestionowany".

Lech Wałęsa i Jerzy Buzek walczyli o wspólną Europę w czasach, gdy to było popularne i gdy było to niepopularne. Takiej determinacji potrzeba nam także dzisiaj, gdy walczymy o bezpieczeństwo i przyszłość regionu. Dziś, tak jak kiedyś potrzebujemy odwagi do walki o Polskę i Europę – dodał Halicki.

Merkel i Zełenski odznaczeni

Poza Wałęsą i Buzkiem, na liście nagrodzonych są m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel, były prezydent i premier Portugalii Anibal Cavaco Silva, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, prezydentka Mołdawii Maia Sandu oraz ukraińska obrończyni praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk, stojąca na czele Centrum Wolności Obywatelskich, które dostało Pokojową Nagrodę Nobla. Odznaczenie przyznane został również m.in. prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, którego nie będzie na ceremonii w Strasburgu.

Parlament Europejski ogłosił listę laureatów na początku marca. Nagrodzonych wyłoniła kapituła, w skład której weszli: szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, wiceprzewodniczące PE Sophie Wilmes i Ewa Kopacz, a także były unijny komisarz Michel Barnier, były szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, były szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz były premier Włoch Enrico Letta. Kandydatury zgłoszone zostały przez szefów państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczących parlamentów narodowych oraz szefów instytucji UE.

Order przyznawany jest w trzech kategoriach: Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi i Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.

