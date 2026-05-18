Skandal na Węgrzech. Odkryto worki ze zniszczonymi dokumentami rządu Orbana

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:02
Viktor Orban/PAP Archiwalny
W siedzibie ministerstwa budownictwa i transportu w rządzie Viktora Orbana odkryto worki pełne zniszczonych dokumentów i materiały kampanijne byłego ministra Janosa Lazara i partii Fidesz – poinformował w niedzielę szef węgierskiego rządu Peter Magyar. Znaleziono co najmniej 15 worków ze zniszczonymi dokumentami.

Wśród materiałów pokazanych w sieci na nagraniu znalazły się ulotki i transparenty z hasłem "Fidesz, bezpieczny wybór", węgierskie flagi, materiały promocyjne "Lazar Info" oraz świąteczne kartki z wizerunkiem rodziny byłego ministra.

Magyar stwierdził, że odkrycie budzi podejrzenie popełnienia kilku potencjalnych przestępstw, w tym nielegalnego finansowania partii. Wezwał do zbadania, czy zasoby państwowe lub pracownicy sektora publicznego byli wykorzystywani do produkcji, przechowywania lub dystrybucji materiałów wyborczych partii Fidesz byłego premiera.

"Państwowy Urząd Kontroli powinien zbadać te sprawy i oczywiście policja również przeprowadzi swoje dochodzenie" – zaznaczył Magyar.

Co powinni ustalić śledczy?

Według premiera, śledczy powinni ustalić, kto zlecił przechowywanie i ewentualną produkcję materiałów wyborczych w budynku ministerstwa oraz czy urzędnicy państwowi otrzymali polecenie uczestniczenia w tych działaniach.

Resorty zarządzane przez byłego premiera Viktora Orbana zostały przekazane nowym ministrom w czwartek 14 maja.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Tematy: węgryViktor Orbanpremier WęgierPeter Magyar
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
