W sobotę w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc osiem osób, w tym trzy ciężko. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje z kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa - przekazał dziennikarzom Wewiór. Podkreślił, że resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej w zdarzeniu Polki.

Kim jest sprawca ataku?

Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.

Meloni pilnie wraca do kraju

Premier Włoch Giorgia Meloni odwołała niedzielną wizytę na Cyprze i wraca do kraju, by udać się do Modeny - poinformowały źródła w jej kancelarii. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie oczekiwany jest także prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu. Wśród nich jest kobieta, która straciła obie nogi. Jak poinformowały lokalne media, obrażeń doznały m.in. obywatelka Polski i turystka z Niemiec.