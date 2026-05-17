oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:56
Tragedia w Modenie. Wśród poszkodowanych jest Polka
Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest polska obywatelka - poinformował w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Sprawca ataku został zatrzymany.

W sobotę w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc osiem osób, w tym trzy ciężko. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje z kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa - przekazał dziennikarzom Wewiór. Podkreślił, że resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej w zdarzeniu Polki.

Kim jest sprawca ataku?

Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.

Meloni pilnie wraca do kraju

Premier Włoch Giorgia Meloni odwołała niedzielną wizytę na Cyprze i wraca do kraju, by udać się do Modeny - poinformowały źródła w jej kancelarii. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie oczekiwany jest także prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu. Wśród nich jest kobieta, która straciła obie nogi. Jak poinformowały lokalne media, obrażeń doznały m.in. obywatelka Polski i turystka z Niemiec.

Źródło PAP
