Karol Nawrocki bije na głowę Donalda Tuska. Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie w sondażu

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:01
21 proc. respondentów zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a premiera Donalda Tuska 16 proc. Żadnego z polityków nie zaprosiłoby 34 proc. ankietowanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla Super Expressu.

Respondentom zadano pytanie "Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?". Pierwsze miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki, którego chciałoby zaprosić 21 proc. ankietowanych. Za nim uplasował się premier Donald Tusk z wynikiem 16 proc. Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6 proc. respondentów.

"Nie zaprosiłbym żadnego z nich"

Wynik 5 proc. zdobył marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, tyle samo uzyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun z 4 proc. oraz Jarosław Kaczyński z 1 proc. Najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja "Nie zaprosiłbym żadnego z nich". Taką odpowiedź wybrało 34 proc. ankietowanych. Po 4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "Nie wiem/nie ma zdania" lub "Kogoś innego”. Sondaż został wykonany w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Brak Szymona Hołowni

Według socjologa, prof. Wojciecha Rafałowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego wynik badania odzwierciedla sondaże zaufania do polityków. Osobiście zdziwił mnie brak Szymona Hołowni w tym zestawieniu, ale zaufanie do niego w pewnym momencie spadło i nie jest już tak widoczny jak dawniej – powiedział ekspert w rozmowie z "SE"

