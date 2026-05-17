Respondentom zadano pytanie "Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?". Pierwsze miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki, którego chciałoby zaprosić 21 proc. ankietowanych. Za nim uplasował się premier Donald Tusk z wynikiem 16 proc. Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6 proc. respondentów.

"Nie zaprosiłbym żadnego z nich"

Wynik 5 proc. zdobył marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, tyle samo uzyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun z 4 proc. oraz Jarosław Kaczyński z 1 proc. Najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja "Nie zaprosiłbym żadnego z nich". Taką odpowiedź wybrało 34 proc. ankietowanych. Po 4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "Nie wiem/nie ma zdania" lub "Kogoś innego”. Sondaż został wykonany w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Brak Szymona Hołowni

Według socjologa, prof. Wojciecha Rafałowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego wynik badania odzwierciedla sondaże zaufania do polityków. Osobiście zdziwił mnie brak Szymona Hołowni w tym zestawieniu, ale zaufanie do niego w pewnym momencie spadło i nie jest już tak widoczny jak dawniej – powiedział ekspert w rozmowie z "SE"