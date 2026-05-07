W Sejmie znalazłyby się cztery partie, w tym trzy prawicowe. Najnowszy sondaż

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 20:17
Koalicja Obywatelska ma poparcie 30,8 proc. wyborców, a PiS - 19,6 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja WiN z wynikiem 15,3 proc. - wynika z sondażu CBOS. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja KP, którą chce głosować 8,1 proc. wyborców. To oznacza, że w Sejmie znalazłyby się cztery partie, w tym trzy prawicowe.

Pierwsze miejsce w sondażu CBOS zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 30,8 proc. głosów. Oznacza to spadek o 1,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim, kwietniowym badaniem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 19,6 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała wynik o 1,4 proc. lepszy niż w kwietniu.

Sejm bez Lewicy

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 15,3 proc. badanych. W porównaniu do poprzedniego badania poparcie dla tego ugrupowania wzrosło o 2,3 proc, czyli najwięcej w tym sondażu. Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,1 proc. znalazła się na czwartej pozycji. Zanotowała spadek o 0,6 pkt proc.

Pozostałe ugrupowania uwzględnione w sondażu znalazły się pod progiem, który gwarantuje wejście do Sejmu. Obecnie Nowa Lewica może liczyć na poparcie 4,7 proc. badanych, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniowym badaniu.

Zmniejszyło się także poparcie dla Partii Razem, którą poparło 3 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt proc.). PSL pogorszyło swoje notowania o 0,8 pkt proc., ma teraz 2,2 proc. Plan głosowania na Polskę 2050 zadeklarowało w maju 1 proc. badanych, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu.

Jaka frekwencja?

Z sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach maja, udział w nich chciałoby wziąć 76,6 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. To o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniowym badaniu.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 4–6 maja 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

