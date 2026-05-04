Dziennik Gazeta Prawana logo

Janusz Kowalski atakuje PiS. "Nie byłem w stanie tego zaakceptować"

Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
dzisiaj, 13:44
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Janusz Kowalski
Janusz Kowalski atakuje PiS. "Nie byłem w stanie tego zaakceptować"/Agencja Gazeta
Janusz Kowalski odchodzi z klubu PiS i na koniec uderza w partię Jarosława Kaczyńskiego. - Nie można tolerować "tłustych kotów", nie można tolerować partyjniaków, nie można tolerować ludzi, którzy na poziomie na powiatów, gmin dogadują się z komunistami, "palikotami", z SLD, z PO - powiedział Kowalski w z TV Republika.

Janusz Kowalski opuścił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję ogłosił po złożeniu wniosku w czwartek. Od tego czasu atakuje PiS. Złożyłem wniosek o opuszczenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. To była moja osobista i świadoma decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów – powiedział Janusz Kowalski w rozmowie z TV Republika.

Kowalski: Nie można tolerować "tłustych kotów"

Jego zdaniem w partii jest problem problem z działaczami, którzy chcą dorobić się w czasie rządów PiS. Klub parlamentarny PiS bardzo ciężko pracuje, żeby odsunąć Tuska od władzy, natomiast, niestety, gdzie nie jadę, a spotkań z Polakami mam bardzo dużo, widać ogromną krytykę lokalnych struktur. Wewnątrz PiS jest bardzo dużo działaczy, którzy tylko czekają na takie tłuste synekurki i myślą, że będzie tak jak było - powiedział Kowalski.

Jego zdaniem, "jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją". Nie można tolerować "tłustych kotów", nie można tolerować partyjniaków, nie można tolerować ludzi, którzy na poziomie na powiatów, gmin dogadują się z komunistami, "palikotami", z SLD, z PO - dodał Kowalski.

Kowalski wystartuje z Konfederacji?

Powiedział, że w tej sprawie rozmawiał kilka razy z Jarosławem Kaczyńskimi. Nie było decyzji. Prezes jest bardzo otwarty na rozmowę. Ja powiedziałem: 30 kwietnia to jest moja data. I grzecznie to powiedziałem kilka tygodni temu. Rozstajemy się w dobrych relacjach - stwierdził Kowalski.

Czy wystartuje z Konfederacji? Na pewno jest tak, że jestem przeciwnikiem atakowania Konfederacji. Bezwzględnie. Ja w ogóle nie rozmawiam o tym. To jest wtórne. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby wrócić do modelu z 2025 r., bo wtedy prawica wygrywa, kiedy działa dokładnie tak, jak robił to Paweł Szefernaker, kiedy została zbudowana cała koncepcja: prawica między sobą jest jednością i jest jeden wróg, czyli Donald Tusk- powiedział.

Zaprzeczył, jakby powodem jego rozstania z PiS były powiązania z giełdą kryptowalut Zondacrypto oraz spotkania z prezesem firmy Przemysławem Kralem, o czym pisał Onet i Wirtualna Polska. Bzdura. Nigdy w życiu - zapewniał Kowalski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSjanusz kowalskiKowalski
Powiązane
Janusz Kowalski
Janusz Kowalski opuszcza klub PiS. "Pozostanę posłem niezrzeszonym"
Donald Tusk
Weto prezydenta Nawrockiego w sprawie rozwodów. Tusk kpi z posłów PiS
Maria Kurowska
Osobliwa lekcja przyrody w Sejmie. Posłanka PiS zadziwiła teorią o żubrach
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJanusz Kowalski atakuje PiS. "Nie byłem w stanie tego zaakceptować" »
Zobacz
|
Justin Hartley w trzecim sezonie serialu "Tropiciel"
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Jeden z najmocniejszych odcinków sezonu
Ewa Florczak
Straciła głowę dla studenta. O tym romansie było głośno
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
ortograficzny
Trudny i podchwytliwy QUIZ z ortografii - "ę" czy "en". 100 proc. tylko dla orłów
Bińczycki
Cytat dnia. Jerzy Bińczycki. "Lubię, jeżeli jestem..."
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj