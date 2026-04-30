Janusz Kowalski opuszcza klub PiS. "Pozostanę posłem niezrzeszonym"

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 16:42
Janusz Kowalski/PAP
Poseł Janusz Kowalski podjął decyzję o odejściu z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Polityk złożył oficjalną rezygnację, którą władze ugrupowania już zaakceptowały. Informację o tym głośnym transferze poza struktury klubu jako pierwszy podał dziennikarz RMF FM. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, potwierdził, że partia przyjęła wniosek posła.

Oficjalne potwierdzenie rzecznika PiS

Władze Prawa i Sprawiedliwości zareagowały na tę decyzję błyskawicznie. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, oficjalnie potwierdził odejście posła. Jego rezygnacja została przyjęta – poinformował krótko Bochenek.

Kowalski: Pozostanę posłem niezrzeszonym

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał Janusz Kowalski na X.

Jako pierwszy o odejściu Janusza Kowalskiego dowiedział się Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM.

Źródło RMF FM
