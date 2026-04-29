Dziennik Gazeta Prawana logo

Poseł Mejza już nie jest członkiem klubu PiS. "W poczuciu odpowiedzialności za Polskę"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie mniejszy o jednego członka. Od dziś nie należy do niego Łukasz Mejza. Poseł znany z częstego łamania przepisów ruchu drogowego jednocześnie zapewnił o dalszym i lojalnym wsparciu polityki prowadzonej przez cały obóz patriotyczny.

Mejza rozważa walkę w klatce

Powiedzieć, że Mejza budzi wielkie kontrowersje to nic nie powiedzieć. Od listopada 2024 do sierpnia 2025 za zarejestrowane przez fotoradary przekraczanie prędkości otrzymał 16 mandatów na łączną kwotę 17 tys. złotych oraz 163 punkty karne.

Teraz o znów się zrobiło o nim głośno. "Rzeczpospolita" poinformowała, że Mejza rozważa udział w gali freak fightów. Jeżeli się pojawi bańka na stole, którą będę mógł przeznaczyć i na schronisko, i na potrzebujące dzieci, to jak najbardziej jestem skłonny taką propozycję rozważyć. Mówię to wprost. Rozważyć. Podkreślam - rozważyć. Żadna decyzja nie została podjęta. I jeszcze do tego daleka droga - podkreślił poseł.

Mejza wezwany na "dywanik"

Pomysł udziału Mejzy w walkach w klatce nie spodobał się politykom Prawa i Sprawiedliwości. Poseł został wezwany na rozmowę, po której zapadłą decyzja, że Mejza nie będzie już członkiem Klubu Parlamentarnego PiS.

Poinformował o tym rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był - napisał w mediach społecznościowych Rafał Bochenek.

Niedługo po wpisie Bochenka również Mejza zamieścił w internecie informację na o swoim odejściu z klubu PiS. W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny, po rozmowie z kierownictwem Partii i Klubu, podjąłem decyzję o wystąpieniu z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam również, że członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie byłem. Nie pozwolę na to, aby przez moje obecne i przyszłe decyzje polityczne oraz te dotyczące działalności charytatywnej (które mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom) Klub był obiektem ataku ze strony prorządowych mediów - napisał Mejza.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSPrawo i SprawiedliwośćŁukasz Mejzamejza
Zobacz
|
Zbliżenie na przedni reflektor LED i nasycony zielony lakier nowej Toyoty Corolli z rocznika 2026
Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
seniorka zakupy sklep
Zakupy na majówkę. Czy 2 maja sklepy są otwarte?
Nowy Volkswagen ID. Polo
Nowy Volkswagen Polo to trzęsienie ziemi. Jest ładny, szybki i wygodny. Jaka cena?
Rodzina posła Lewicy Łukasza Litewki
Tak rodzice pożegnali Łukasza Litewkę. Te słowa łamią serce. "Synku, syneczku drogi..."
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj