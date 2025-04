Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze złożyła w sądzie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Mejzie. Mejza to poseł, który pełnił także funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zarzuty wobec Mejzy

Mejza usłyszał łącznie 11 zarzutów. Siedem z nich dotyczy podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w poselskich oświadczeniach majątkowych z lat 2021–2024. Trzy kolejne dotyczą nieprawdziwych danych w oświadczeniach składanych jako wiceminister. Ostatni zarzut to niedopełnienie obowiązku zgłoszenia korzyści do Rejestru Korzyści prowadzonego przez marszałka Sejmu. Mejza nie zrobił tego w wymaganym terminie 30 dni.

Przebieg śledztwa

Prokuratura wszczęła śledztwo 2 grudnia 2023 roku. Śledczy zebrali materiały potwierdzające podejrzenia o nieprawidłowości w dokumentach majątkowych posła. Mejza zrzekł się immunitetu, co pozwoliło prokuraturze skierować sprawę do sądu. Mimo to nie przyznaje się do winy.