Dziennik Gazeta Prawana logo

Nawet 115. tysięcy rosyjskich żołnierzy u granic NATO. Ujawniono zdjęcia satelitarne

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:23
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
rosyjska armia na manewrach
Zdjęcia satelitarne zdradzają plany Kremla. Nowe bazy wojskowe tuż przy granicach NATO/Shutterstock
Wspólne śledztwo przeprowadzone przez kilka nordyckich i bałtyckich mediów wykazało, że Rosja rozbudowuje infrastrukturę wojskową w pobliżu swoich granic, aby pomieścić dziesiątki tysięcy dodatkowych żołnierzy.

Dziennikarze ze szwedzkiej telewizji SVT, norweskiej telewizji NRK, duńskiej telewizji DR i estońskiej telewizji Delfi przeanalizowali zdjęcia satelitarne rosyjskich obiektów wojskowych w pobliżu granic europejskich i odkryli, że w kilku miejscach trwają intensywne prace budowlane.

Rosja zmienia zasady gry? MSZ: Mamy plany na wypadek ataku na polską placówkę
Rosja zmienia zasady gry? MSZ: Mamy plany na wypadek ataku na polską placówkę

Niepokojące zdjęcia satelitarne z Rosji

Na zdjęciach widać liczne nowe koszary mogące pomieścić tysiące żołnierzy, a także składy amunicji i miejsca przechowywania sprzętu.

Nowe koszary i skupiska sprzętu wojskowego zidentyfikowano w Pieczendze, około 10 km od granicy z Norwegią w Laponii. Podobne działania są prowadzone w Pietrozawodsku, niedaleko granicy z Finlandią. W miejscowości Kiriłłowskoje, około 70 km od granicy z Finlandią, budowany jest nowy kompleks infrastruktury wojskowej, a istniejąca baza w Kandałakszy nad Morzem Białym jest rozbudowywana.

W ramach śledztwa dziennikarze przeprowadzili również wywiady z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa i ekspertami wojskowymi.

80 000 żołnierzy w pobliżu granicy z Finlandią

Według generała porucznika Pasi Välimäkiego, dowódcy armii fińskiej, rozbudowana infrastruktura Rosji będzie mogła ostatecznie pomieścić około 80 000 żołnierzy w pobliżu granicy z Finlandią, w porównaniu z około 20 000 wcześniej.

Oczekuje się, że sama baza w Pieczendze po rozbudowie będzie mogła pomieścić do 17 000 żołnierzy, podczas gdy obecnie mieści 7000 żołnierzy. Łącznie nowe i rozbudowane obiekty mogłyby umożliwić Rosji rozlokowanie do 115 000 żołnierzy wzdłuż granic z Europą Północną i regionem bałtyckim.

Thomas Nilsson, szef szwedzkiego wywiadu wojskowego i służby bezpieczeństwa, powiedział, że te wydarzenia stanowią zagrożenie, które należy traktować poważnie. Dodał, że jego agencja nie uważa, że ​​rozbudowa sił militarnych jest jedynie pokazowa, ale raczej ma na celu przygotowanie potencjału na przyszłą konfrontację na dużą skalę z NATO.

Uważa się, że siły rosyjskie planują stacjonować w tych obiektach po zakończeniu aktywnej fazy wojny z Ukrainą. Generał dywizji Brian Nissen, dowódca sił NATO w państwach bałtyckich i Polsce, stwierdził, że dopóki Rosja pozostaje uwikłana w Ukrainę, bezpośrednie zagrożenie militarne jest niewielkie, ale ostrzegł, że sytuacja może się szybko zmienić, jeśli dojdzie do przerwania walk. Szef norweskiej obrony Eirik Kristoffersen powiedział, że jeśli Rosja rozbuduje swoje siły zbrojne do poziomu, jaki zapowiedziała - co zdają się wskazywać zdjęcia satelitarne - zagrożenie militarne dla Norwegii wzrośnie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjawojskoNATO
Powiązane
Putin przegrywa? Generał Koziej: Rosja może sięgnąć po najgroźniejszy scenariusz [Komentarz Strategiczny] Szymon Glonek
Putin przegrywa? Generał Koziej: Rosja może sięgnąć po najgroźniejszy scenariusz [Komentarz strategiczny]
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNawet 115. tysięcy rosyjskich żołnierzy u granic NATO. Ujawniono zdjęcia satelitarne »
Zobacz
|
ślimaki w ogrodzie jak się pozbyć
Masz ślimaki w ogrodzie i rabarbar? Dlaczego nie skorzystasz z prostego sposobu na pozbycie się szkodników?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
ogórki gruntowe triki wskazówki co zrobić aby zdrowo rosły
Tani oprysk na ogórki gruntowe zrobisz z dwóch składników. Pogoni mączniaka w kilka dni
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zbliżenie na włączony, nowoczesny reflektor LED i fragment czarnej osłony chłodnicy (grilla) Seata Arony w kolorze szałwiowej zieleni
Oto nowy SUV z Europy za 79 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj