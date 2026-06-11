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Bill Gates przerywa milczenie. "Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem"

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
46 minut temu
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Bill Gates przerywa milczenie. "Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem"
Bill Gates przerywa milczenie. "Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem"/Shutterstock
Miliarder Bill Gates powiedział w środę przed Kongresem USA, że uważa swoje spotkania z finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem za błąd. Zapewnił, że nie wiedział o przestępczej działalności Epsteina, ani nie był nigdy na jego wyspie.

Współzałożyciel Microsoftu wyraził żal, że w jakikolwiek sposób uwiarygodnił Epsteina oraz zaszkodził reputacji Fundacji Gatesów - poinformował "Wall Street Journal". Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem w ocenie sytuacji i naraziły działalność Fundacji na ryzyko - ubolewał przed Kongresem Gates.

Dodał, że nigdy nie był świadkiem działań przestępczych Epsteina. Nigdy nie byłem na jego wyspie, ranczu ani w jego domu na Florydzie - powiedział. Nigdy nikogo nie skrzywdziłem ani nie wykorzystałem - oświadczył.

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Bill Gates przerywa milczenie. "Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem"

Gates powiedział też, że Epstein odkrył, iż miał on romanse w trakcie małżeństwa i próbował wykorzystać tę wiedzę przeciwko niemu. Te romanse nie miały nic wspólnego z moimi kontaktami z Epsteinem, ale były bolesne dla mojej rodziny - powiedział w przygotowanym oświadczeniu przed komisją Izby Reprezentantów badającą sprawę Epsteina.

Według Gatesa Epstein próbował wykorzystać wiedzę o jego niewierności, a także kłamstwa, by wywrzeć na nim presję i skłonić go do ponownego nawiązania z nim kontaktu. Nie udało mu się to, ale pokazuje niektóre ze sposobów, w jakie próbował wykorzystywać swoje relacje ze mną do realizacji własnych celów - powiedział miliarder.

ak poinformował w lutym "WSJ", Bill Gates przeprosił pracowników Gates Foundation za swoje powiązania z Epsteinem, przyznał się do błędów, które rzuciły cień na działalność tej filantropijnej organizacji i zapewnił, że nie uczestniczył w przestępstwach finansisty. Miliarder przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował finansista.

Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzut handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

W grudniu Kongres przyjął tzw. ustawę o przejrzystości akt Epsteina. Nakłada ona na resort sprawiedliwości obowiązek publikacji wszystkich niejawnych materiałów w formacie umożliwiającym ich łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie.

Amerykański Departament (ministerstwo) Sprawiedliwości ujawniło w styczniu obszerny zbiór dokumentów, zebranych podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jeffrey Epsteinafera epsteinaBill Gates
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