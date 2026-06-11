KRS wybrała nowego przewodniczącego

Za kandydaturą Zawistowskiego głosowało na czwartkowym posiedzeniu 18 osób, przeciw były 3, a wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS w jej nowym, wybranym 15 maja, składzie sędziowskim.

Dziękuję bardzo wszystkim z państwa, którzy wzięli udział w dzisiejszym posiedzeniu, a szczególnie tym, którzy na mnie oddali swój głos. Obdarzyli mnie państwo sporym zaufaniem, ja postaram się należycie wykonywać te obowiązki, które wiążą się z funkcją przewodniczącego – powiedział Zawistowski po głosowaniu.

Dołożę wszelkich starań, żeby Krajowa Rada Sądownictwa pracowała jak najlepiej – dodał.

Po głosowaniu zarządzono przerwę w posiedzeniu do godziny 14.30.

Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS

W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. Wśród wybranych sędziów znalazło się 13 wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju. Część środowisk sędziowskich nie wzięła jednak udziału w tych zgromadzeniach.

Z osób, które uzyskały największe poparcie na zgromadzeniach, do KRS zostali wybrani rekomendowani przez stowarzyszenia sędziowskie m.in. Iustitię i Themis: Karolina Bąk-Lasota; Wojciech Buchajczuk; Monika Frąckowiak; Edyta Jefimko; Magdalena Kierszka; Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz; Jarosław Łuczaj; Ewa Mierzejewska; Bartłomiej Starosta; Aleksandra Wrzesińska-Nowacka; Dariusz Zawistowski; Katarzyna Zawiślak; Ewa Żołnierczuk-Dec.

W KRS znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak - były wiceminister sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki - opolski sędzia związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski