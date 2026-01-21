Stołeczna policja działa na polecenie Prokuratury Krajowej. Pojawiliśmy się w KRS ok godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem wydanym 14 stycznia przez Prokuraturę. Na miejscu jest prokurator i pod jego bezpośrednim nadzorem pracują policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Formalnie jest to powierzenie wykonania czynności śledczej. M.in. policjancie przeszukują pomieszczenia biurowe w Krajowej Radzie Sądownictwa - powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik KSP Jacek Wiśniewski.