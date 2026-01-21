Zgodnie z ustaleniami niemieckiego dziennika w Sojuszu Północnoatlantyckim rozważana jest organizacja ćwiczeń wojskowych na Grenlandii w 2027 roku. Wcześniejszy termin uważa się za logistycznie niemożliwy, a to i tak przyspieszony harmonogram, bo zwykle NATO planuje swoje ćwiczenia z nawet trzyletnim wyprzedzeniem.

Podziały w NATO

W obliczu dynamicznie rozwijającego się konfliktu wokół Grenlandii wysłany przez manewry w 2027 roku ''sygnał polityczny nadszedłby za późno" - podkreśla "Die Welt". Jednym z wyzwań przy organizacji ćwiczeń są jednak podziały w NATO.

Reklama

"Wysocy rangą wojskowi zwłaszcza z Kanady, krajów północnej Europy, Niemiec, Holandii oraz kilku innych państw Europy Zachodniej, opowiadają się raczej po stronie Danii i ostro krytykują zachowanie USA. Z kolei Włochy oraz kilka krajów Europy Wschodniej, takich jak Polska, wykazuje zrozumienie dla stanowiska Stanów Zjednoczonych" - pisze gazeta. "Przez NATO przebiega pęknięcie” – powiedział jej anonimowo jeden z wojskowych.

Trump o przejęciu Grenlandii

Reklama

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone, nie wykluczając przy tym użycia sił zbrojnych. Największa wyspa świata i narastający wokół niej spór między USA a Europą jest jednym z głównych tematów trwającego w Davos Światowego Forum Ekonomicznego.